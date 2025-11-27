巴拿馬IPAC主席：盼重拾台巴友誼 訪台不因壓力退縮

外交部長林佳龍今天午宴巴拿馬跨黨派國會議員團，他表示，台灣政府願以開放與務實態度正視兩國關係。巴拿馬2位IPAC共同主席強調，未曾忘記兩國推動過無數合作計畫，此行目的在於重拾台巴過往友誼，並未因壓力而退縮。

外交部長林佳龍今天午宴款待由「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）巴拿馬共同主席柯恩（Manuel Cohen）議員及德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）議員率領的巴拿馬跨黨派國會議員訪問團一行9人，並代表政府誠摯歡迎訪團到訪，並感謝訪團成員以實際行動支持及推動台巴雙邊交流。

林佳龍指出，台灣與巴拿馬分別位於印太第一島鏈及美洲樞紐，都具有地理上的戰略重要性，而台灣半導體產業在人工智慧及非紅供應鏈中扮演關鍵角色，台巴兩國聯手並發揮各自優勢及潛力，定能向世人展現截然不同的面貌。

林佳龍強調，台灣政府願以開放與務實的態度正視兩國關係，開展台巴互惠共榮的新時代。

柯恩表示，訪問團成員來自巴拿馬各黨派青壯世代，高度認同台灣是民主、自由與人權發展的典範，台巴兩國擁有悠久深厚的情誼，共同推動過無數有益國家發展與人民福祉的合作計畫，訪團議員均未曾忘記。

柯恩指出，台灣擁有自由開放的社會，在半導體等高科技領域發展成就有目共睹，並樂於向世界各國分享發展經驗，訪團成員也對於台灣的成就與貢獻，深表認同與敬佩。

德格拉西亞強調，此行來台目的在於重拾台巴過往友誼，並未因壓力而退縮，期盼巴拿馬國會成為兩國溝通橋梁，並將雙方有意願重啟互動的聲音帶回國內，為推動兩國未來的交流與合作共同努力。