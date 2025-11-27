快訊

四川挖到「大寶貝」 價值估算逾3344億

北市萬華傳統市場起火！延燒隔壁幼兒園 救出7旬翁急送醫

巴拿馬IPAC主席：盼重拾台巴友誼 訪台不因壓力退縮

中央社／ 台北27日電
外交部長林佳龍。記者林俊良／攝影
外交部長林佳龍。記者林俊良／攝影

外交部林佳龍今天午宴巴拿馬跨黨派國會議員團，他表示，台灣政府願以開放與務實態度正視兩國關係。巴拿馬2位IPAC共同主席強調，未曾忘記兩國推動過無數合作計畫，此行目的在於重拾台巴過往友誼，並未因壓力而退縮。

外交部長林佳龍今天午宴款待由「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）巴拿馬共同主席柯恩（Manuel Cohen）議員及德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）議員率領的巴拿馬跨黨派國會議員訪問團一行9人，並代表政府誠摯歡迎訪團到訪，並感謝訪團成員以實際行動支持及推動台巴雙邊交流。

林佳龍指出，台灣與巴拿馬分別位於印太第一島鏈及美洲樞紐，都具有地理上的戰略重要性，而台灣半導體產業在人工智慧及非紅供應鏈中扮演關鍵角色，台巴兩國聯手並發揮各自優勢及潛力，定能向世人展現截然不同的面貌。

林佳龍強調，台灣政府願以開放與務實的態度正視兩國關係，開展台巴互惠共榮的新時代。

柯恩表示，訪問團成員來自巴拿馬各黨派青壯世代，高度認同台灣是民主、自由與人權發展的典範，台巴兩國擁有悠久深厚的情誼，共同推動過無數有益國家發展與人民福祉的合作計畫，訪團議員均未曾忘記。

柯恩指出，台灣擁有自由開放的社會，在半導體等高科技領域發展成就有目共睹，並樂於向世界各國分享發展經驗，訪團成員也對於台灣的成就與貢獻，深表認同與敬佩。

德格拉西亞強調，此行來台目的在於重拾台巴過往友誼，並未因壓力而退縮，期盼巴拿馬國會成為兩國溝通橋梁，並將雙方有意願重啟互動的聲音帶回國內，為推動兩國未來的交流與合作共同努力。

巴拿馬 林佳龍 外交部 半導體 供應鏈

延伸閱讀

轟日台交流協會媚日 央視警告台灣「軟骨頭」…林佳龍：戰狼式語言

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

陸禁止日水產進口 林佳龍：我們在關鍵時刻要支持日本

美國會報告指習近平令做好2027攻台準備 林佳龍：要做好自我防衛

相關新聞

台男阿布達比轉機遭武警帶走 藍委：駐外館處明顯疏失

雲林縣一名陳先生與太太搭機赴土耳其伊斯坦堡，參加當地旅行團。不料飛抵阿布達比轉機時，遭武裝人員帶走，經過我國駐杜拜事處洽...

明年提前啟動長照3.0 賴總統：達成健康老化、在地安老、安寧善終願景

總統府「健康台灣推動委員會」第六次委員會議今天登場，賴清德總統開場致詞時表示，今年台灣已經邁入超高齡社會，因此提前在明年...

接連遇複合型災害衝擊…鄭麗君：建立整體災害管理體系 提升社會韌性

行政院副院長鄭麗君今天說，今年遭遇複合型災害接連衝擊，請行政院政委季連成建立跨部會及中央地方整體災害管理體系，全面提升社...

黃國昌率團拜會日本台灣交流協會 抵達東京首站就衝二手書店找漫畫

民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，今天陸續拜會日本台灣交流協會、讀賣新聞東京本社及笹川和平研究所，隨後前往法政大學及東京大學...

巴拿馬IPAC主席：盼重拾台巴友誼 訪台不因壓力退縮

外交部長林佳龍今天午宴巴拿馬跨黨派國會議員團，他表示，台灣政府願以開放與務實態度正視兩國關係。巴拿馬2位IPAC共同主席...

馬英九籲賴總統給兩岸和解機會 總統府：北京應停止破壞現狀

賴清德總統昨宣布投入1.25兆元國防特別預算，前總統馬英九今批評，賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。