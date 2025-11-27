快訊

馬英九籲賴總統給兩岸和解機會 總統府：北京應停止破壞現狀

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照

賴清德總統昨宣布投入1.25兆元國防特別預算，前總統馬英九今批評，賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會。總統府發言人郭雅慧表示，印太區域各國包括台灣在內，都不約而同投注資源，希望強化國防也強化嚇阻能力，關鍵原因就是中國在區域間帶來安全風險。

總統府今舉行「健康台灣推動委員會」第六次委員會議，有媒體在會後記者會詢問，總統府如何回應馬英九對於賴總統宣布1.25兆元國防特別預算的批評。

郭雅慧說，印太區域各國包括台灣在內，都不約而同投注資源，希望強化國防也強化嚇阻能力，關鍵原因就是中國在區域間帶來安全風險。

郭雅慧表示，媒體所問的問題，「其實應該反問中國」。郭雅慧說，「我們呼籲中國應該善盡大國責任」，停止各種為區域帶來威脅、破壞安全穩定現狀的各種挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京當局現在所應該做的事。

總統府發言人 郭雅慧 國防 馬英九 賴清德

1.25兆國防預算引發攻防、遭批準戰爭狀態 府：應要求北京停止挑釁

馬英九指賴總統宣布「準戰爭」 綠黨團：買滅火器是進入準火災狀態？

賴總統阻北京武統台灣方案 馬英九：形同宣布「準戰爭狀態」

總統府指媒體錯誤解讀中國大陸2027攻台 民眾黨批賴總統「失言硬推責任」

台男阿布達比轉機遭武警帶走 藍委：駐外館處明顯疏失

雲林縣一名陳先生與太太搭機赴土耳其伊斯坦堡，參加當地旅行團。不料飛抵阿布達比轉機時，遭武裝人員帶走，經過我國駐杜拜事處洽...

明年提前啟動長照3.0 賴總統：達成健康老化、在地安老、安寧善終願景

總統府「健康台灣推動委員會」第六次委員會議今天登場，賴清德總統開場致詞時表示，今年台灣已經邁入超高齡社會，因此提前在明年...

接連遇複合型災害衝擊…鄭麗君：建立整體災害管理體系 提升社會韌性

行政院副院長鄭麗君今天說，今年遭遇複合型災害接連衝擊，請行政院政委季連成建立跨部會及中央地方整體災害管理體系，全面提升社...

黃國昌率團拜會日本台灣交流協會 抵達東京首站就衝二手書店找漫畫

民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，今天陸續拜會日本台灣交流協會、讀賣新聞東京本社及笹川和平研究所，隨後前往法政大學及東京大學...

巴拿馬IPAC主席：盼重拾台巴友誼 訪台不因壓力退縮

外交部長林佳龍今天午宴巴拿馬跨黨派國會議員團，他表示，台灣政府願以開放與務實態度正視兩國關係。巴拿馬2位IPAC共同主席...

馬英九籲賴總統給兩岸和解機會 總統府：北京應停止破壞現狀

賴清德總統昨宣布投入1.25兆元國防特別預算，前總統馬英九今批評，賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總...

