馬英九籲賴總統給兩岸和解機會 總統府：北京應停止破壞現狀

賴清德總統昨宣布投入1.25兆元國防特別預算，前總統馬英九今批評，賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會。總統府發言人郭雅慧表示，印太區域各國包括台灣在內，都不約而同投注資源，希望強化國防也強化嚇阻能力，關鍵原因就是中國在區域間帶來安全風險。

總統府今舉行「健康台灣推動委員會」第六次委員會議，有媒體在會後記者會詢問，總統府如何回應馬英九對於賴總統宣布1.25兆元國防特別預算的批評。

郭雅慧表示，媒體所問的問題，「其實應該反問中國」。郭雅慧說，「我們呼籲中國應該善盡大國責任」，停止各種為區域帶來威脅、破壞安全穩定現狀的各種挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京當局現在所應該做的事。