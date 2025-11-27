長照預算明年增至1,100億 衛福部：稅收成長足以支應、與國防不衝突

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

總統府27日召開健康台灣推動委員會第6次會議。衛福部次長呂建德會後表示，明年長照相關預算將提高至1,100億元，外界擔憂國防預算增加恐排擠社福支出，他強調，稅收隨經濟成長同步擴大，「社會安全與國家安全的投資並不衝突」，最終仍需待立法院審查。

面對長照3.0預計明年提前上路，外界質疑財源是否吃緊。呂建德表示，台灣近年經濟成長穩健，從蔡英文總統執政至今，每年皆維持至少3.8%成長，今年平均成長率更可能超過6%，稅收自然增加，「錢應該是足夠的」。

呂建德指出，賴總統現階段最重要的兩大投資，即「國家安全」與「社會安全」，在總稅收擴大下並行不悖。他補充，長照預算從前總統馬英九任內的 49.5 億元，增至蔡英文時期的827億元，明年則規劃再提高至1,100億元，增幅顯著，呼籲民眾放心。

不過，他也直言，若立法院藍白陣營持續杯葛或不審預算，長照3.0的八大新興計畫將無法推動，包括：機構補助從12萬提高至18萬、住院後出院準備從四天縮短至兩天、以及科技輔具租賃等，屆時均無法執行。他強調：「若預算不給，這些照顧長輩與減輕家庭負擔的政策全部都沒有。」並請在野黨慎思杯葛後果。

此外，衛福部次長莊人祥也說，國家防疫體計畫明年將正式啟動，相關預算已編列、正待立院審查。計畫內容包含三大方向：一、邀請國外專家對核心能力進行通盤評估；二、建立跨部會監測系統，涵蓋食安、傳染病、人畜共通傳染病及抗生素等議題；三、培育疫情應變機制與專業人才。莊人祥表示，將全力爭取立委支持。

長照 蔡英文

