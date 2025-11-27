快訊

藍黨團批打壓陸配參政 內政部：國籍法20條是從制度排除忠誠義務衝突

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部表示，中共目前屬於境外敵對勢力，國籍法第20條是從制度上排除發生忠誠義務衝突情形，是針對全體國人的一致規定。圖為內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照
國民黨立院黨團欲修國籍法保障陸配參政權，批民進黨打壓陸配參政。內政部稍早表示，中共目前屬於境外敵對勢力，國籍法第20條是從制度上排除發生忠誠義務衝突情形，是針對全體國人一致規定，並無歧視陸配及其參政權利。

內政部指出，國籍法第20條禁止具有雙重國籍之國人擔任公職，其立法目的，是基於公務人員與國家恆處於特別緊密的忠誠與信任關係，從制度上排除發生忠誠義務衝突之情形，是針對全體國人的一致規定，並無歧視陸配及其參政權利。

內政部說，雙重國籍者若擔任民選公職，若不放棄我中華民國以外之國籍，將發生同時向我國及他國效忠情形，致生忠誠義務衝突，顯已違反國籍法第20條第1項之禁止規定。

內政部指出，中共目前屬於境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄該國國籍前，例如據中共國家安全法規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與國籍法所欲規範之公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

