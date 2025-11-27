聽新聞
0:00 / 0:00
藍黨團批打壓陸配參政 內政部：國籍法20條是從制度排除忠誠義務衝突
國民黨立院黨團欲修國籍法保障陸配參政權，批民進黨打壓陸配參政。內政部稍早表示，中共目前屬於境外敵對勢力，國籍法第20條是從制度上排除發生忠誠義務衝突情形，是針對全體國人一致規定，並無歧視陸配及其參政權利。
內政部指出，國籍法第20條禁止具有雙重國籍之國人擔任公職，其立法目的，是基於公務人員與國家恆處於特別緊密的忠誠與信任關係，從制度上排除發生忠誠義務衝突之情形，是針對全體國人的一致規定，並無歧視陸配及其參政權利。
內政部說，雙重國籍者若擔任民選公職，若不放棄我中華民國以外之國籍，將發生同時向我國及他國效忠情形，致生忠誠義務衝突，顯已違反國籍法第20條第1項之禁止規定。
內政部指出，中共目前屬於境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄該國國籍前，例如據中共國家安全法規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與國籍法所欲規範之公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言