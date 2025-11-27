快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

聽新聞
0:00 / 0:00

台男阿布達比轉機遭武警帶走 藍委：駐外館處明顯疏失

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡指出，外交部所發放「出國旅行安全實用手冊」，針對於海外遭逮捕拘禁，就提到可向羈押單位要求與我駐 / 轄當地外館人員聯絡，請求外館派員探視。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張嘉郡指出，外交部所發放「出國旅行安全實用手冊」，針對於海外遭逮捕拘禁，就提到可向羈押單位要求與我駐 / 轄當地外館人員聯絡，請求外館派員探視。圖／聯合報系資料照片

雲林縣一名陳先生與太太搭機赴土耳其伊斯坦堡，參加當地旅行團。不料飛抵阿布達比轉機時，遭武裝人員帶走，經過我國駐杜拜事處洽詢，陳先生目前人在杜拜警察局。國民黨立委張嘉郡說，國人海外遭逮捕拘禁，可向羈押單位要求與我駐／轄當地外館人員聯絡，請求外館派員探視，但這次駐外館處無法第一時間提供協助明顯有疏失。

張嘉郡指出，得知事件發生的第一時間，立法院長韓國瑜跟她都透過外交部，盼掌握陳先生最新狀況，協助陳先生盡速獲釋，同時也有與陳妻聯繫，陳妻表達盼外交部協助聘請律師，讓自己能去當地警察局探望。令人遺憾的是，外交部居然無法在第一時間，提供海外國人應有的協助與保護。

張嘉郡說，外交部所發放的「出國旅行安全實用手冊」，針對於海外遭逮捕拘禁，就提到可向羈押單位要求與我駐／轄當地外館人員聯絡，請求外館派員探視。但陳先生有沒有得到應有的保護，光這點駐外館處明顯有疏失。

張嘉郡要求，外交部要立即協助家屬，讓陳先生安全、迅速回到台灣；同時確保陳先生在杜拜警局的待遇符合國際人權與公平法律程序；若是有誤會或程序上的疏漏，更應在最短時間內釐清，讓陳先生早日重獲自由，與家人團聚。

張嘉郡說，外交部必須深刻檢討，不再讓國人暴露於毫無保障的風險之中。政府的存在，就是要在最需要的時候站出來，而不是缺席。

外交部昨日表示，我駐處正與當地警方進一步釐清案情，以提供國人後續協助。

外交部 張嘉郡 杜拜 韓國瑜

延伸閱讀

未來養豬政策怎麼走？ 陳駿季：先禁家戶、事業廚餘採過渡期

影／黨主席選舉影響雲林張嘉郡提名？ 鄭麗文強調「不會」…都是一家人

一次吃遍在地特色美食 雲林「土庫宴」今晚開桌

雲林縣長選戰升溫！藍營張嘉郡爭提名 蘇治芬：綠營人選就是劉建國

相關新聞

明年提前啟動長照3.0 賴總統：達成健康老化、在地安老、安寧善終願景

總統府「健康台灣推動委員會」第六次委員會議今天登場，賴清德總統開場致詞時表示，今年台灣已經邁入超高齡社會，因此提前在明年...

【重磅快評】君無戲言變小編修文 萊爾校長的信賴危機

大陸國家主席習近平向美國總統川普表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，台海情勢再受矚目。賴清德總統昨天...

台男阿布達比轉機遭武警帶走 藍委：駐外館處明顯疏失

雲林縣一名陳先生與太太搭機赴土耳其伊斯坦堡，參加當地旅行團。不料飛抵阿布達比轉機時，遭武裝人員帶走，經過我國駐杜拜事處洽...

感謝丹麥國會訪團…副總統：台灣國際處境十分艱難 但知道並不孤單

副總統蕭美琴今天感謝丹麥國會訪團表示，國際情勢對於台灣而言一直十分艱難，在國際參與方面並未受到公平對待，但台灣...

副總統接見巴拿馬國會跨黨派訪團 盼深化合作

副總統蕭美琴今天接見巴拿馬跨黨派國會議員訪問團，感謝巴拿馬國會議員親自訪台，見證台灣近年的進步，為台巴友誼付出心力。她期...

為期5年國家防疫一體計畫 明年啟動首投入16億元送立院爭取支持

行政院日前通過「國家防疫一體聯合行動計畫」，正式以國家層級推動防疫一體（One Health）治理，以降低新興傳染病、抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。