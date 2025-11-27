台男阿布達比轉機遭武警帶走 藍委：駐外館處明顯疏失

雲林縣一名陳先生與太太搭機赴土耳其伊斯坦堡，參加當地旅行團。不料飛抵阿布達比轉機時，遭武裝人員帶走，經過我國駐杜拜事處洽詢，陳先生目前人在杜拜警察局。國民黨立委張嘉郡說，國人海外遭逮捕拘禁，可向羈押單位要求與我駐／轄當地外館人員聯絡，請求外館派員探視，但這次駐外館處無法第一時間提供協助明顯有疏失。

張嘉郡指出，得知事件發生的第一時間，立法院長韓國瑜跟她都透過外交部，盼掌握陳先生最新狀況，協助陳先生盡速獲釋，同時也有與陳妻聯繫，陳妻表達盼外交部協助聘請律師，讓自己能去當地警察局探望。令人遺憾的是，外交部居然無法在第一時間，提供海外國人應有的協助與保護。

張嘉郡說，外交部所發放的「出國旅行安全實用手冊」，針對於海外遭逮捕拘禁，就提到可向羈押單位要求與我駐／轄當地外館人員聯絡，請求外館派員探視。但陳先生有沒有得到應有的保護，光這點駐外館處明顯有疏失。

張嘉郡要求，外交部要立即協助家屬，讓陳先生安全、迅速回到台灣；同時確保陳先生在杜拜警局的待遇符合國際人權與公平法律程序；若是有誤會或程序上的疏漏，更應在最短時間內釐清，讓陳先生早日重獲自由，與家人團聚。

張嘉郡說，外交部必須深刻檢討，不再讓國人暴露於毫無保障的風險之中。政府的存在，就是要在最需要的時候站出來，而不是缺席。

外交部昨日表示，我駐處正與當地警方進一步釐清案情，以提供國人後續協助。