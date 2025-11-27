感謝丹麥國會訪團…副總統：台灣國際處境十分艱難 但知道並不孤單

副總統蕭美琴今天感謝丹麥國會訪團表示，國際情勢對於台灣而言一直十分艱難，在國際參與方面並未受到公平對待，但台灣總能從世界各地的朋友得到支持，知道自己並不孤單。

蕭副總統上午接見丹麥國會議員訪問團致詞時表示，非常高興歡迎丹麥國會議員訪團來到台灣，感謝友台小組一直以來在多方面支持深化雙邊夥伴關係，包括支持台灣有意義地參與國際組織，也強調維護台海和平穩定的重要性。

副總統說，國際情勢對於台灣而言一直十分艱難，在國際參與方面並未受到公平對待，但台灣總能從世界各地的朋友得到支持，知道自己並不孤單。

副總統指出，台灣與丹麥的合作也具有其獨特面向，例如丹麥再生能源公司已成為台灣最大的投資者之一，為台灣的能源韌性及能源組合的多元化做出貢獻。雖然兩國都不被視為大國，但總能找到機會超越自身規模，發揮在新興領域與尖端科技上的影響力，因此彼此是非常重要的夥伴關係。

副總統提到，丹麥在「世界幸福指數」中名列前茅，令許多台灣人民感到欽佩。台灣有些書籍介紹丹麥人如何平衡工作與生活，既能保持高效、也能享受生活，台灣人民也需要學習如何取得更好的平衡。

她相信兩國有很多可以互相學習的地方，也非常感謝丹麥國會友台小組副主席胡格（Kasper Roug）率團訪台，盼更深入了解台灣社會，並進一步促進雙邊夥伴關係。