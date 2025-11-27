為期5年國家防疫一體計畫 明年啟動首投入16億元送立院爭取支持

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
行政院日前通過「國家防疫一體聯合行動計畫」，此次行動方案將成為2026至2030年跨部會合作的重要藍圖，其中明年16億元預算已納入並送交立法院。圖／翻攝自健康台灣推動委員會第6次委員會議直播
行政院日前通過「國家防疫一體聯合行動計畫」，正式以國家層級推動防疫一體（One Health）治理，以降低新興傳染病、抗生素抗藥性、食品安全與氣候變遷帶來的健康風險。衛福部常務次長莊人祥說，此次行動方案將成為2026至2030年跨部會合作的重要藍圖，明年16億元預算已納入並送交立法院

總統府「健康台灣推動委員會」第六次委員會議今天登場，其中「國家防疫一體政策」由莊人祥報告。莊人祥說，全球健康威脅日益複雜，例如新冠、禽流感等新興疾病變遷、食品安全與水汙染、抗生素抗藥性擴散及環境與生態系統變化等問題，持續增加威脅及對健康影響。也必須知道生態系統、人類及動物健康三者密不可分，息息相關，已超越單一部門可處理的範圍，需要整合對策處理。

莊人祥說，國家防疫一體聯合行動去年12月，由委陳時中跨部會協調，逐步規畫響聯合國防疫一體聯合行動計畫，整合資源並發展整體行動方案，目標訂在2026年至2030年間執行，首先要先建立共識並爭取行政院政策支持研擬方案，2026年所需的經費16億元已納入預算內，爭取立院支持。

今年3月行政院成立「國家防疫一體政策會報」由政務委員擔任召集人，衛福部次長為副召集人，並邀集農業部、環境部、內政部共同參與，今年7月從院層級的政策會報啟動聯合行動方案，以提前部署及前瞻整合，並結合總統府「健康台灣推動委員會」討論規畫，及運用國際通用的評核工具盤點體系核心能力，進行國際比較。

莊人祥表示，行動方案六路徑均已盤點具體工作重點，強化人類、動物、植物與環境防疫一體，整合制度框架；減少來自新興及再浮現人畜共通疾病流行與大流行風險；控制及消除地域性人畜共通疾病、被忽視熱帶疾病與病媒傳播疾病；強化對食品安全風險評估、管理及溝通；遏制抗生素抗藥性大流行；將環境整合納入防疫一體，期待透過超前整合、全面監測、快速應變，以維護國人健康。

行政院 莊人祥 陳時中 農業部 立法院 內政部

