馬英九指賴總統宣布「準戰爭」 綠黨團：買滅火器是進入準火災狀態？

賴清德總統昨稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，宣布投入1.25兆元國防特別預算，前總統馬英九批，形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，馬英九荒謬言論，就像家裡買滅火器，結果被說「你家進入『準火災狀態』。」

鍾佳濱表示，對於馬英九這樣荒謬的言論，就像是你家買新的滅火器，結果被說你們家進入「準火災狀態」，「我買滅火器保護我的家，你說我進入準火災狀態，難道是要來放火嗎？」

民進黨立院黨團書記長陳培瑜也說，馬英九執政2008年到2016年期間，中國對台灣也沒有在客氣，沒有說好話、沒有好來好去，當時有軍演300場，這都是公開的數字。陳強調，「委屈的和平」不是和平，委屈也不會換來和平，「如果可以做一個堂堂正正的台灣人，為何要做一個委委屈屈的中國人」？