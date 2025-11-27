公投大選前一天放假？ 羅智強喊「跟進民進黨美意」：別到時又反悔
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱曾於修「公投法」過程中建議，公投前一天放假，好讓民眾思考。國民黨立委羅智強表示，現在公投和選舉已經合併投票，民眾對選舉也同樣思考深思熟慮，因此他將提案，跟進民進黨美意，在選前一天放假，民進黨就不要「半夜吃西瓜」，到時候又反悔。
現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。
而在立法院通過前，民進黨團提案「公投前一天放假」，遭藍白立委反對不通過，不過國民黨今日出席國民黨立法院黨團餐敘後接受媒體聯訪時表示，現在公投與大選已經合併舉行，民眾對選舉前一天也同樣需要深思熟慮，因此他將正式提案跟進民進黨「讓大家可以好好想一天」的美意，讓公投、選舉前一天放假，符合民進黨的主張，民進黨就不要「半夜吃西瓜」，到時候又反悔。
