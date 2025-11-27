副總統接見巴拿馬國會跨黨派訪團 盼深化合作

副總統蕭美琴今天接見巴拿馬跨黨派國會議員訪問團，感謝巴拿馬國會議員親自訪台，見證台灣近年的進步，為台巴友誼付出心力。她期盼未來雙方持續在民主、經濟與國際合作等領域深化互動，為區域與全球發展貢獻力量。

副總統上午接見巴拿馬跨黨派國會議員訪問團，她致詞表示，來訪的國會議員不僅在各項政策議題為巴拿馬人民倡議，也關心國際情勢，願意為推動台灣與巴拿馬重建友誼付出心力，更親自來訪深入了解台灣近年來的進步。

副總統說，她不久前才與議員柯恩（Manuel Cohen）、德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）兩位IPAC 共同主席在布魯塞爾會面。相信來訪的國會議員們也理解台灣在國際面臨的困境，以及地緣政治的壓力。但即使台灣人民在艱難環境中，仍以勤奮、努力與創新，持續推動經濟成長，同時作為世界負責任的一員，對全球做出貢獻。

副總統指出，巴拿馬國土面積為台灣的兩倍，雖然雙方都不是大國，但同樣期盼在國際發揮最大力量，並在千變萬化的國際情勢中展現關鍵影響力。