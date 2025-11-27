【重磅快評】君無戲言變小編修文 萊爾校長的信賴危機

大陸國家主席習近平向美國總統川普表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，台海情勢再受矚目。賴清德總統昨天中午宣布，北京「以2027年完成武統台灣為目標」；不到3小時，小編竟悄悄改寫為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」，總統府偷換概念還反怪媒體誤解。古有「君無戲言」、如今「小編修文」，總統府未說明修文理由，「萊爾校長」恐埋信賴危機。

兩岸議題舉足輕重，總統府的「3字之差」是天差地別，不只量變、更是質變。「完成武統」與「完成武統的準備」具有本質上不同的戰略意涵，前者指北京可能設定明確的軍事行動時限，後者則是指按既定節點完成準備工作，警戒層級、政策應對、軍事部署均大不相同。三軍統帥在鏡頭前首度公開證實武統時間點，加上賴總統拋出8年1.25兆國防特別預算、「賴17條」定調中國大陸為「境外敵對勢力」，難怪前總統馬英九質疑，台海形同進入「準戰爭狀態」。

不過，「完成武統」這句敏感話語只存在不到3小時，就被小編偷偷動手腳修文，總統府卻完全沒有說明，到底是總統一時口誤或總統默許小編修文？總統的誠信不容一絲質疑，但賴總統在大罷免前的「團結十講」就曾脫稿說出「打掉雜質」、「猛獁象」等驚人言論，結果都未見於事後新聞稿，國人到底要相信賴總統公開發言，還是小編臉書貼文？立院民進黨團曾貼文聲援韓國前總統尹錫悅的「戒嚴文」，至今不知作者是誰，難怪外界質疑「小編治國」。

總統府「直播講一套、稿件寫一套」的情況不只削弱總統誠信，更讓政府溝通體系顯得前後矛盾。國民黨立委王鴻薇質疑，總統身為三軍統帥，謹言慎行是最低標準，這樣公然造謠，無疑是把人民生命財產安全，當成政治操作的犧牲品。

總統府發言人郭雅慧昨晚澄清，部分媒體稱賴清德「證實」中國大陸將於2027攻台，這是錯誤的片面解讀，總統是指大陸正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅；所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是大陸領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

如果連小編都能偷改總統發言，總統府發言人修飾總統發言，那就不太令人意外了。賴總統雖標榜「信賴台灣」，在野黨卻揶揄他是出爾反爾的「萊爾校長」，不只武統說、打掉雜質被悄悄修改，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農暗指高層是大罷免操盤手也被否認，一次次轉彎加深社會對立，「信賴者恆信、不信賴者恆不信」，人民到底要信總統、還是要信小編？

全球情勢敏感多變，國安訊息要比以往更嚴謹、更透明、更一致，台灣人民不需要「小編版總統」，也無法承受版本不斷調整的國安訊息。人民要的是清楚、穩定、可信的政策溝通，當哪一句話才是總統本意都成問號，「信賴」自然無從建立。