2027年中共攻台？前行政院長陳冲：我從不認為2027會發生戰爭

賴總統26日聲稱北京當局「以2027年武統台灣為目標」，後總統府已改口，而前行政院長陳冲則表示，自己從來不認為2027年會發生什麼戰爭，從金融領域來看，2027年中共暫時不會有動作。

陳冲27日下午出席政大國關中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位聯合舉辦的「台灣面臨之困境與預應策略」研討會，在與現場觀眾問答時，提出上述見解。

陳冲表示，實際上我從來不認為2027會發生什麼戰爭，相信北京那邊也看過《孫子兵法》，他也想「勝兵先勝而後求戰」，也會盤算一下。陳冲說，若只從金融面看，「我覺得2027他暫時不會有任何動作，為什麼？因為在金融他是沒有把握的」，對岸也會看出來烏克蘭戰爭時俄羅斯因為金融面所承受的壓力很大。

他說，前天有中東國家跟大陸完成一帶一路的人民幣的結算，「他好不容易到做了那麼久，才建立一個小小的新的里程碑」。他重申「2028年以前我看不出他們可以完成這些整個建構」，包括用m-bridge（貨幣橋）、或者用CIPS（人民幣跨境支付系統）能順利做結算，因為這些工具都是可以逃避金融制裁的重要機會和管道，俄羅斯就是因為沒有這些機會，無法規避制裁，若以這點來看，恐怕還有一段時間，也要看雙方的進度。就「2027」說法，他直言「他們大概只看到一點而已去講一個問題」，而層面很多，不能只考慮軍事。

陳冲並補充，CIPS或者m-bridge、金磚國家有關系統是不是完成到某個程度，是個重要指標，第二是國際貿易、投資清算貨幣，若10-15%用人民幣的話，且相對條件是美元佔比40%以下，也是重要的指標，「如果你是北京中國人民銀行行長，也會用這些指標衡量這個問題」。

而立法委員、前海軍司令陳永康則提到總統府已經修正說法，他並指出，2027年中共雖有這能力，「但川普說過他任內不會發生（中共侵台），習大大也沒有說2027年一定要把這件事做完」，所以不要被一般媒體帶風向、去談yes or no，「有沒有機會？有，機率非常低」，且中共領導人習近平還需要考慮一帶一路、跟美國鬥而不破、以及他第四任或接班人等問題，都需要整體判斷。

此外，在專題演講中，陳冲也指出，今天早上看到行政院院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，重點在「採購」兩個字，倒不是真的要防衛，而是為了強化防衛韌性，然後要強化不對稱戰力，有一個「採購」特別條例，實際上講半天就是要錢的，所以媒體很聰明，標題就寫1.25兆。他認同陳永康的說法，強調談一個問題應該從整個的國安戰略計畫要拿出來，然後一步步下來，到最後有一個採購條例，但是前面的大的東西我們看不到，我們就不放心。

陳冲提到，我們所謂1.25兆、400億美元，「是我們對美投資所謂謠傳中的4,000億的其中一部分嗎？還是另外額外的要加上去？就屬於疊加的。關稅有疊加，這個也有疊加，我們也不曉得」。他也質疑這是不是配合關稅談判的條件。