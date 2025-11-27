批「兩岸同屬一中是沒用屁話」 綠黨團：任公職就像單一配偶制須忠誠

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今下午再開記者會談陸配參政權。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今下午再開記者會談陸配參政權。記者張曼蘋／攝影

藍黨團記者會今稱副總統蕭美琴過去任立委時曾提案及連署修國籍法，質疑雙標。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，不要再說兩岸同屬一中，這種「屁話」沒用，擔任公職就好比單一配偶制，想例外就去其他國家。黨團書記長陳培瑜也說，不曉得藍白是否會想讓習近平來台住滿10年就可選總統？

鍾佳濱表示，目前國籍法規範的是中華民國公職人員，目前中華民國的法律是允許人民可以有雙重國籍，但對於公職人員、公務員等必須執法、依法行政人員，就必須國家忠誠，只能有單一國籍，淺白的比喻「就是單一配偶的意思」，單一配偶就是只能有一位，公務員必須對國家忠誠。

鍾佳濱說，「不要再說什麼中華人民共和國跟中華民國同屬一中這種沒用屁話」，公務員必須國家忠誠、必須單一國籍，就像民法單一配偶，如果要去其他國家、要從事其他制度就請自便。

至於是否妨礙到人民參政權，鍾佳濱表示，連在台灣出生長大的中華民國國民、公民，如果有查出擁有中華民國護照以外的第二本護照，就會被剝奪、撤銷公職的身分，「難道從中國來的陸配可以有例外嗎？可以有特權嗎？」陸配可以有參政權、公民權，可以選舉罷免，但若要從事公職人員，就是單一國籍。

陳培瑜接著說，台灣每人都歡迎新台灣人，可是不歡迎「北京代理人」，除非國民黨、民眾黨公開說就是支持開大門、走小路，讓北京代理人實質坐進國會，甚至未來可能可以選總統，黨團認同保護陸配參政權，可是不可以變成北京國安系統的延伸，甚至在台分公司。她還說，不曉得藍白是否會想修法，讓中國大陸國家主席習近平來台居住滿10年就可選總統？

國籍 中華民國 鍾佳濱 蕭美琴 陳培瑜 習近平 民進黨

