陸配徐春鶯涉反滲透法等罪羈押禁見 郭國文：民眾黨挑人只看「血統」
民眾黨先前曾有意將有陸配身分的徐春鶯納不分區立委名單，新北檢昨以涉違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪聲押，新北地院稍早裁定獲准。民進黨立委郭國文表示，「民眾黨好的不挑、挑壞的」，只看血統不看質好不好，只為取得新住民、陸配的選票做考量。
郭國文表示，徐春鶯2年前就被揭發其實是該公司的監察人，而公司又違反證券交易法，被起訴情況下，顯然已經捲入相當多程度的商業糾紛，現在又遭受到聲押，顯然案情不單純。
郭國文說，顯然這位徐春鶯好的不學學壞的，「民眾黨好的不挑挑壞的」，只看血統不看質好不好，只為了想要取得新住民、陸配的選票做考量，沒有考慮到真正質的問題，以及如何讓整個國家公義能夠得以落實的真正適合候選人，希望檢方針對此案嚴查。
