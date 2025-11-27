快訊

新北地院裁定陸配徐春鶯羈押禁見 民眾黨：毋枉毋縱別再重蹈政治操作

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉犯反滲透法，收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，另有個人商業行為涉及詐欺等罪，遭到新北地方法院裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉犯反滲透法，收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，另有個人商業行為涉及詐欺等罪，遭到新北地方法院裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

陸配徐春鶯涉嫌觸犯詐欺等案，新北地方法院今天裁定羈押禁見。台灣民眾黨對此表示，基於無罪推定原則，相關事證釐清以前，任何國民均應獲得應有保障，民眾黨目前無從得知涉案理由，籲請檢調單位毋枉毋縱，不要重蹈恣意政治操作。

2024年總統及立委選舉期間，民眾黨原本有意將徐春鶯列入不分區立委名單，當時一度引起社會關注陸配參政議題。徐春鶯涉嫌觸犯反滲透法，收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，另有個人商業行為涉及詐欺等罪，新北地方法院今天裁定其羈押禁見。

針對法院裁定徐春鶯羈押禁見，民眾黨晚間發布聲明表示，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治基石，基於無罪推定原則，相關事證釐清之前，「任何國民之合法權益與人身自由，均應獲得應有之保障。」

民眾黨說明，針對徐春鶯遭到收押一事，目前無從得知涉案理由，未來將密切關注後續發展。

民眾黨也說，籲請檢調單位毋枉毋縱，遵循正當法律程序、偵查不公開原則，「別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。」

