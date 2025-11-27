高雄演唱會經濟搶眼 北市議員問「服氣嗎？」蔣萬安說話了

高雄市積極搶攻演唱會經濟，台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員柳采葳指出，大家想到台灣的演唱會經濟，不是首善之都，而是高雄，「市長，你服氣嗎？」蔣萬安說，客觀的數字呈現，台北市演唱會場次、經濟的效益，吸引的國際觀光旅客、住宿，其實表現亮眼。

柳采葳指出，大巨蛋的檔期都塞滿了，如果技術上的問題沒有辦法解決的話，很多業界的反應都是，BP（BLACKPINK）這一些天團就是不會來台北，高雄場館不用錢，城市行銷搭配這麼好，為什麼要選擇台北呢？

柳采葳表示，北市要有充分的時間來做完整的規畫，須要提早掌握、甚至是提早主動積極跟國際巨星去做協調，才有辦法配合去做城市行銷。

另外，她說，在檔期的部分，小巨蛋北市府當然可以溝通協調，但是台北大巨蛋才是問題，像BP來不會想去小巨蛋，所以大巨蛋檔期要如何做彈性，可以把部分的檔期掌控權拿回到市府手上，這才是重點。

蔣萬安指出，市府會持續精進，所以像Super Junior這一次來，市府特別請觀傳局、跨局處做整體的宣傳行銷，當然還是有很多努力的空間，會接下來因應從年底一直到明年上半年，了解到各項演唱會檔期的安排，就會提早來規畫，來讓全市民帶動演唱會經濟的整體效益。

北市觀傳局長余祥表示，台北跟高雄的狀況確實不太一樣，因為北市比較沒辦法事前提早非常久掌握到國際巨星來台的狀況，不過已知巨星來台，就會提早跟經紀公司做接洽，一起搭配整個城市行銷。

蔣萬安也說，舉個例子，像以Super Junior來講，當一獲知要在大巨蛋舉辦，其實觀傳局這一次很快做了事前的各項規畫、溝通，包括我們在捷運站播放Super Junior的音樂，在大巨蛋周邊有相關燈飾的裝飾，這些其實都在很短時間我們把它完成，所以未來希望能更早就獲知接下來一年的檔期，就可以有充分的時間做更完整的規畫。

另外，蔣萬安也表示，先天的條件，確實大巨蛋是BOT，檔期的規畫是遠雄負責處理，大巨蛋其實是以比賽、棒球賽事為主，所以看到7、8、9月份都是以職棒賽事為主。

蔣萬安坦言，確實過去在檔期審議及安排上，過於僵化，所以上個月已經請副市長林奕華，邀集觀傳局、捷運公司等相關單位，我們重新檢討小巨蛋使用檔期的相關規範。我們希望能更靈活、更有彈性。也會找機會和大巨蛋坐下好好的溝通，來創造雙贏局面，帶動演唱會的經濟。