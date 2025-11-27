賴總統：明年編逾300億 布局矽光子、AI無人機等重點產業

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎得獎人時表示，明年政府編列超過300億元預算推動「AI新十大建設」，特別布局矽光子、量子科技、AI無人機與智慧機器人等重點產業。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎得獎人時表示，面對地緣政治變化、國際競爭等挑戰，明年政府編列超過300億元預算推動「AI新十大建設」，特別布局矽光子、量子科技、AI無人機與智慧機器人等重點產業，希望讓科技成果轉化為產業升級與企業成長的核心動力，打造一個創新驅動的產業生態。

賴總統致詞時先歡迎「創業楷模」與「創業相扶獎」得主來到總統府，也感謝新創總會總會長邱銘乾和團隊多年來舉辦選拔活動，鼓勵更多有志之士投入創業，讓創新創業精神能在台灣這塊土地上扎根、茁壯。

賴總統表示，當前面對全球氣候變遷、地緣政治變化、國際競爭的多重挑戰，人工智慧等智能科技也成為提升國家韌性、推動產業升級關鍵。

賴總統說，明年政府編列超過300億元預算推動「AI新十大建設」，其中更特別布局矽光子、量子科技、AI無人機與智慧機器人等重點產業，希望讓科技成果轉化為產業升級與企業成長的核心動力，打造一個創新驅動的產業生態，讓創業者與企業家能夠充分發揮創意，帶動產業、人才與研發的緊密連動。

賴總統提到，今年4月政府完成產創條例修法，將人工智慧及節能減碳納入投資抵減，也推動新創租稅減免，增加更多新創募資的機會。另外，國發基金也啟動「創業天使投資方案」百億主題式投資，針對 AI、淨零、半導體與智慧製造等關鍵領域加強投資，協助新創在早期研發、規模擴大與國際化階段能取得更穩固後盾。

賴總統指出，台灣中小微企業正面臨對等關稅壓力、數位與淨零轉型，以及國際市場拓展等重大挑戰。行政院已經在韌性條例中，將產業支持方案從原本880億元增加到930億元，協助企業紓緩關稅衝擊；另每年也投入上百億元預算，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，將全面提升中小微企業經營體質，讓經營者在國際變局中能更有力量。

