明年提前啟動長照3.0 賴總統：達成健康老化、在地安老、安寧善終願景

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府「健康台灣推動委員會」第六次委員會議今天登場，賴清德總統開場致詞時表示，明年啟動長照3.0，導入智慧照顧、強化家庭支持、提升機構量能，讓醫療照顧能夠更緊密整合。圖／擷取自presidentialoffice直播頻道
總統府「健康台灣推動委員會」第六次委員會議今天登場，賴清德總統開場致詞時表示，今年台灣已經邁入超高齡社會，因此提前在明年啟動長照3.0。我們要以人為本，以社區為基礎，透過各項前瞻、有效的策略，達到健康促進、積極復能，並且導入智慧照顧、強化家庭支持、提升機構量能，讓醫療照顧能夠更緊密整合。

此次健康台灣推動委員會，衛福部將就長照3.0及國家防疫一體政策提出報告。賴總統說，台灣自從2007年起，推動「長期照顧十年計畫」，18年來秉持「多元近便、在地安老」原則，來廣布服務資源、擴充服務項目，讓民眾享有既方便又負擔得起的服務。

他指出，尤其2017年推動長照2.0後，無論是長照經費、服務人力、服務人數、還是長照據點，都有飛躍式的成長，台灣的長照體系也更優質、更平價、更普及，服務滿意度高達九成，深受國人的肯定。

「但我們不能夠以此自滿。」賴總統說，今年台灣已經邁入超高齡社會，長照在高齡人口快速成長下，面臨許多嚴峻的挑戰，因此我們提前在明年啟動長照3.0，讓長照各面向都更加提升。

賴總統表示，今天的報告，將提出完整的規劃，來應對未來長照服務需求與多元化挑戰，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

賴總統說，除了超高齡社會的挑戰，近年新興傳染病病原、氣候變遷、以及生態系統的變化，也對人類及動植物的健康造成影響，禽流感、狂牛症、COVID-19、登革熱等，都是耳熟能詳的傳染性疾病，也都和生態系息息相關。

賴總統說，面對複雜多變的狀況，必須從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專業，形成一個「行動共同體」，整合制度框架，提出跨部門的整合性對策，並且務必超前部署，才能夠守護國人健康，提升社會韌性。

長照 賴清德 衛福部

