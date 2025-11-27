曾遭跟拍…陳時中喊提告為釐清真相 「不能讓做錯事的人一派輕鬆」

快訊

中央社／ 台北27日電
行政院政務委員陳時中。圖／聯合報系資料照片
行政院政務委員陳時中今天表示，針對2022年台北市長選舉期間的跟拍事件提告是為釐清真相，他也說，政治廚房是很熱的，但仍有一定規則，守住政治道德是政治人物基本風範。

2022年，台北市長選舉期間，國民黨立委徐巧芯以照片、影片等爆料，質疑陳時中在餐敘時對同行者伸出鹹豬手、十指緊扣等；當年陳時中競選總部指出，徐巧芯公布的影片只能看到陳時中與友人並肩，一行人離開餐廳的畫面，完全看不出「鹹豬手」等任何性騷擾跡象，徐巧芯污衊他人清白應遭到譴責。

鏡報新聞網先前報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團，其中包含2022年底時任台北市議員徐巧芯爆料陳時中的「十指緊扣」的照片；陳時中昨天透露已對2022年台北市長選舉期間的跟拍事件提告，他認為，不能讓做錯事情的人一派輕鬆、不痛不癢。

勞動部今天舉行「消除懷孕歧視，築起友善職場」記者會，陳時中會前接受媒體聯訪，媒體詢問是否已經針對跟拍事件提告黃國昌？陳時中說，並不是對黃國昌，是委託律師提出相關告訴，希望能夠把事情釐清。

陳時中說，政治的廚房是很熱的，「怕熱就不要進來」，裡面還是有一定的規則，底線就是需要守住政治道德，這也是政治人物的基本風範。他強調，這是一件非常重要的事情，「我們當然深受其害」，也希望透過司法能讓真相能夠大白。

另外，針對和碩董事長童子賢也被點名可參選台北市長一事，陳時中表示，黨部選對會一定會就各方面綜合考慮，推出適合的人選。

陳時中 徐巧芯 黃國昌

