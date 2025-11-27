聽新聞
影／稱基隆是藍白合示範市 鄭麗文：其他縣市有很大空間
國民黨主席鄭麗文今到基隆針對藍白合表示，基隆市長謝國樑和副市長邱佩琳藍白合作的模範市，因為民眾黨主席黃國昌對於聯合政府提出很大的倡議，大家在政策上合作、在理念上連結，未來其他縣市也有很多、很大的推廣空間。
被問到藍白合，鄭麗文說，基隆可以說是藍白合作的模範市，這次因為民眾黨主席黃國昌對於聯合政府提出很大的倡議，她也認為這樣的理念很好，大家在政策上合作、在理念上連結。
鄭舉例，這一屆基隆市長就是藍白合是最好的示範，基隆就是最好的例子，有完美的契合，未來其他縣市也有很多、很大的推廣空間。
有關黨內縣市長的提名作業，鄭麗文表示，國民黨一定是尊重制度，透過制度的方式來產生國民黨的候選人，這也是他們在選舉時一再強調，也是全體黨員共同期待的，國民黨大開大闔，「做為一個大黨我們遵守制度」。
針對新竹縣長選舉黨內有三人都想選，鄭麗文說，新竹縣目前有三位非常優秀的黨員同志，明年都希望為民服務，未來一定是先協調，協調之後再尊重候選人的意願，來決定是否辦理初選。
