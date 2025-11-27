影／稱基隆是藍白合示範市 鄭麗文：其他縣市有很大空間

國民黨主席鄭麗文今到基隆針對藍白合表示，基隆市長謝國樑和副市長邱佩琳藍白合作的模範市，因為民眾黨主席黃國昌對於聯合政府提出很大的倡議，大家在政策上合作、在理念上連結，未來其他縣市也有很多、很大的推廣空間。

有關黨內縣市長的提名作業，鄭麗文表示，國民黨一定是尊重制度，透過制度的方式來產生國民黨的候選人，這也是他們在選舉時一再強調，也是全體黨員共同期待的，國民黨大開大闔，「做為一個大黨我們遵守制度」。