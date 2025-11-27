聽新聞
施政即將滿3年 被問最亮眼政績？蔣萬安自認是「它」
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，蔣被問施政即將滿三年，最亮點政績為何？蔣萬安立馬提到輝達進駐台北，至於有待改進施政，蔣則提到都市更新。對於民進黨立委王世堅稱蔣萬安95%會連任，蔣萬安則說，持續專注市政上，這也才符合台北市民期待。
蔣萬安今天赴議會施政總質詢第一天，國民黨議員李明賢問蔣萬安，執政下月就滿三年，哪一項是最亮眼政績？
蔣萬安表示，爭取輝達進駐台北，他也非常感謝議會不分黨派全力支持，過程中，雖然經過談判波折，不過最終順利圓滿，這也是市府團體議會共同努力，當然中央地方攜手齊力促成這件事情，市民也感到肯定。
李明賢則提醒蔣萬安，不要忘了把李四川列入一筆，李四川要「記大功，不能忘了李四川」，蔣萬安回應「當然」。
至於是否有有待改進政策？蔣萬安說，他上任後全力推動都市更新，但都更不是一蹴可幾，不是一年、兩年就可以看到成績、可完成，不過他上任後推出都更八箭，報核案件數是過去8年的2.3倍，也是直轄市其他五都加總的1.4倍，全力推進大都更時代，今天不做明天後悔，會加速審議程序。
李明賢也問蔣萬安2026的假想敵，目前最新綠營民調王世堅有24％、吳怡農15％、沈伯洋11％、鄭麗君6.8％、林右昌3.9％，怎看可能對手王世堅、吳怡農？蔣萬安說，距離明年選舉還有一年時場，對他、對團隊持續專注市政上，這也才符合台北市民期待。
