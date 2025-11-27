快訊

施政即將滿3年 被問最亮眼政績？蔣萬安自認是「它」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會接受施政總質詢。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會接受施政總質詢。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，蔣被問施政即將滿三年，最亮點政績為何？蔣萬安立馬提到輝達進駐台北，至於有待改進施政，蔣則提到都市更新。對於民進黨立委王世堅稱蔣萬安95%會連任，蔣萬安則說，持續專注市政上，這也才符合台北市民期待。

蔣萬安今天赴議會施政總質詢第一天，國民黨議員李明賢問蔣萬安，執政下月就滿三年，哪一項是最亮眼政績？

蔣萬安表示，爭取輝達進駐台北，他也非常感謝議會不分黨派全力支持，過程中，雖然經過談判波折，不過最終順利圓滿，這也是市府團體議會共同努力，當然中央地方攜手齊力促成這件事情，市民也感到肯定。

李明賢則提醒蔣萬安，不要忘了把李四川列入一筆，李四川要「記大功，不能忘了李四川」，蔣萬安回應「當然」。

至於是否有有待改進政策？蔣萬安說，他上任後全力推動都市更新，但都更不是一蹴可幾，不是一年、兩年就可以看到成績、可完成，不過他上任後推出都更八箭，報核案件數是過去8年的2.3倍，也是直轄市其他五都加總的1.4倍，全力推進大都更時代，今天不做明天後悔，會加速審議程序。

李明賢也問蔣萬安2026的假想敵，目前最新綠營民調王世堅有24％、吳怡農15％、沈伯洋11％、鄭麗君6.8％、林右昌3.9％，怎看可能對手王世堅、吳怡農？蔣萬安說，距離明年選舉還有一年時場，對他、對團隊持續專注市政上，這也才符合台北市民期待。

蔣萬安 都更 李明賢 李四川 王世堅 吳怡農 林右昌 輝達

相關新聞

曾遭跟拍…陳時中喊提告為釐清真相 「不能讓做錯事的人一派輕鬆」

行政院政務委員陳時中今天表示，針對2022年台北市長選舉期間的跟拍事件提告是為釐清真相，他也說，政治廚房是很熱的，但仍有...

全面停辦已17年…卓榮泰：重啟公地放領 儘速回應農民期盼

賴清德總統日前宣示重啟公地放領政策，行政院長卓榮泰今天聽取報告後指示，內政部及財政部應做好協助農民申請的準備，並與地方政...

【重磅快評】戰貓、戰狼遇劉世芳 為何都不敢吭聲？

內政部長劉世芳引用國籍法排除陸配參政權，聲稱兩岸分屬不同國家，引發爭議。藍營今天反擊，指副總統蕭美琴、副閣揆鄭麗君擔任立...

影／稱基隆是藍白合示範市 鄭麗文：其他縣市有很大空間

國民黨主席鄭麗文今到基隆針對藍白合表示，基隆市長謝國樑和副市長邱佩琳藍白合作的模範市，因為民眾黨主席黃國昌對於聯合政府提...

施政即將滿3年 被問最亮眼政績？蔣萬安自認是「它」

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，蔣被問施政即將滿三年，最亮點政績為何？蔣萬安立馬提到輝達進駐台北，至於有待改進施政，蔣則...

陸委會：中共跨境鎮壓國人違國際公約 台民眾協力將嚴懲

總統賴清德宣布宣示全面建構民主防禦機制，因應中共以武逼統企圖。行政院今天表示，現已要求相關機關盤點法令不足之處，未來也將...

