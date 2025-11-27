陸委會：中共跨境鎮壓國人違國際公約 台民眾協力將嚴懲

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝（中）。記者黃婉婷／攝影
總統賴清德宣布宣示全面建構民主防禦機制，因應中共以武逼統企圖。行政院今天表示，現已要求相關機關盤點法令不足之處，未來也將與友盟國家及國際組織合作，反制中共跨境鎮壓；陸委會說，中共對台灣沒有管轄權，跨境鎮壓違反國際公約，政府將保障民眾安全，並嚴懲在地配合中共協力作為者。

賴總統昨在國安高層會議後記者會表示，中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，因此政府研擬「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」兩項行動方案。

各界關注，政府有何具體措施，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時示，行政團隊將依總統裁示，包括嚴懲在地協力者、精進具體作為及盤點相關法規，要求主管機關檢視法令不足之處，必要時提出修正方案。

李慧芝續指，對於國人在國外可能面臨的個案情況，政府將透過跨部會機制，保障民眾權益與安全，並持續與友盟國家及國際組織合作，反制中共跨境鎮壓。為進一步保障民眾安全，會持續強化宣導、增加民眾防衛意識，避免受到中共統戰威脅影響造成寒蟬效應。

陸委會法政處副處長董玉芸補充，中共對台灣沒有管轄權，種種跨境鎮壓作為也違反國際公約，政府會嚴密保護國人安全，若有在台民眾配合中共從事協力，將予以嚴懲；陸委會正與相關部會研議合作機制，未來民眾若遇到疑似跨境鎮壓，可分別向警察機關、外交部各使領館報案。

