和黃國昌赴日挨批參選偏袒 吳皇昇：是自己報名參加

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
有意參選台中市北屯區市議員的台中市新聞局前局長吳皇昇說，赴日參訪是他自己報名的。圖/吳皇昇提供
針對台中市議員江和樹批評民眾黨主席黃國昌「帶」吳皇昇赴日，造成市議員選舉有所偏袒。吳皇昇今回應說，這其實是民眾黨的青年部及國際部的公開資訊和活動，他是自己報名前往。

吳皇昇說，活動從今年9月30日就開始報名，直到10月24日為止，他循報名系統按照制度報名，經過書審、面試等重重關卡符合資格獲選，沒有什麼內定的情事，這是必須要說明的事情。

他說，他在台中北屯區已經定居十幾年，台中及北屯是他的家，江和樹議員更是他非常敬重的政壇前輩，一定會親自向他拜會請益；有意參選的邱于珊、許瑞宏等前輩也會好好去交流，藉此表達他最誠摯的心意和理念。

