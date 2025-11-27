總質詢被問有沒有「一句話」給最強對手王世堅？蔣萬安反應曝光

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，被議員柳采葳問到如果王世堅未來想參選台北市長，有沒有一句話想要送給他？或是送給他1個禮物，蔣萬安笑說「我沒有禮物要送給他」。

柳采葳表示，這兩天有一些市長選舉民調出來，就是之前的對手吳怡農公布的民調，還有跟其他民進黨的對戰組合，王世堅是第一名最強，之後還有沈伯洋、鄭麗君跟林右昌，在這幾個人當中，有沒有是可敬的對手？蔣萬安說，他目前專注市政上，今天是市政總質詢的一天，相信有很多市政議題，希望能夠藉機會讓他和市府團隊說明，市政也是市民期待。

柳采葳說，市長對對自己的市政非常有信心，因為有政績，對台北未來的藍圖也非常的有想法。蔣萬安也說，市府持續一步一腳印，戰戰競競絕不鬆懈，也不敢大意。

柳采葳指出，王世堅在當北市議員時，也和市長有很多次的交手。

蔣萬安說，只是覺得很可惜，王世堅離開市議會，收不到他的禮物，不過和他本來就有很多的互動，也有一些交情，在地方都是全力為台北市市民服務打拚。

