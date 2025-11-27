影／鄭麗文拜會謝國樑 讚基隆是藍白合典範

國民黨主席鄭麗文今天到基隆拜會基隆市長謝國樑，兩人一起參觀中正區室內兒童樂園並與小朋友親切互動，正鄭麗文大讚基隆市市政，表示基隆市長謝國樑是首波經歷大罷免考驗的市長，市府團隊並未因而氣餒，仍努力市政建設，副市長邱佩琳及多位民代也陪同到場表達歡迎與支持。

