快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

影／鄭麗文拜會謝國樑 讚基隆是藍白合典範

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）今天到基隆拜會基隆市長謝國樑（右），參觀中正區室內兒童樂園大讚基隆市市政，表示基隆市長謝國樑是首波經歷大罷免考驗的市長，市府團隊並未因而氣餒，仍努力市政建設。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）今天到基隆拜會基隆市長謝國樑（右），參觀中正區室內兒童樂園大讚基隆市市政，表示基隆市長謝國樑是首波經歷大罷免考驗的市長，市府團隊並未因而氣餒，仍努力市政建設。記者林俊良／攝影

國民黨主席鄭麗文今天到基隆拜會基隆市長謝國樑，兩人一起參觀中正區室內兒童樂園並與小朋友親切互動，正鄭麗文大讚基隆市市政，表示基隆市長謝國樑是首波經歷大罷免考驗的市長，市府團隊並未因而氣餒，仍努力市政建設，副市長邱佩琳及多位民代也陪同到場表達歡迎與支持。

針對賴清德總統的1.25兆補充國防預算及投書外媒，鄭麗文在受訪時表達憂心，希望賴清德總統三思、懸崖勒馬，要讓國際社會理解台灣愛好和平、堅定和平的重大意願，要遠離戰火，積極成為和平締造者。

國民黨主席鄭麗文（中）今天到基隆拜會基隆市長謝國樑（右）與副市長邱佩琳（左），針對賴清德總統的1.25兆補充國防預算及投書外媒，鄭麗文希望賴總統三思、懸崖勒馬，要讓國際社會理解台灣愛好和平、堅定和平的重大意願，要遠離戰火，積極成為和平締造者。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今天到基隆拜會基隆市長謝國樑（右）與副市長邱佩琳（左），針對賴清德總統的1.25兆補充國防預算及投書外媒，鄭麗文希望賴總統三思、懸崖勒馬，要讓國際社會理解台灣愛好和平、堅定和平的重大意願，要遠離戰火，積極成為和平締造者。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文（前）今天到基隆拜會基隆市長謝國樑（右二），依場地規定脱鞋參觀中正區室內兒童樂園大讚基隆市市政，表示基隆市長謝國樑是首波經歷大罷免考驗的市長，市府團隊並未因而氣餒，仍努力市政建設。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文（前）今天到基隆拜會基隆市長謝國樑（右二），依場地規定脱鞋參觀中正區室內兒童樂園大讚基隆市市政，表示基隆市長謝國樑是首波經歷大罷免考驗的市長，市府團隊並未因而氣餒，仍努力市政建設。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文（中左）今天到基隆拜會基隆市長謝國樑（中右），參觀中正區室內兒童樂園大讚基隆市市政，表示基隆市長謝國樑是首波經歷大罷免考驗的市長，市府團隊並未因而氣餒，仍努力市政建設。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文（中左）今天到基隆拜會基隆市長謝國樑（中右），參觀中正區室內兒童樂園大讚基隆市市政，表示基隆市長謝國樑是首波經歷大罷免考驗的市長，市府團隊並未因而氣餒，仍努力市政建設。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到基隆參觀中正區室內兒童樂園並與小朋友親切互動，大讚基隆市市政。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到基隆參觀中正區室內兒童樂園並與小朋友親切互動，大讚基隆市市政。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今天到基隆拜會基隆市長謝國樑（左），參觀中正區室內兒童樂園大讚基隆市政，市議員宋瑋莉給予熱情擁抱。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今天到基隆拜會基隆市長謝國樑（左），參觀中正區室內兒童樂園大讚基隆市政，市議員宋瑋莉給予熱情擁抱。記者林俊良／攝影

鄭麗文 謝國樑

延伸閱讀

鄭麗文批賴清德1.25兆國防預算玩火民進黨嗆：又幫中國大陸講話

影／賴總統宣布1.25兆國防預算 鄭麗文怒嗆：您在玩火啊！

批賴清德1.25兆預算先投書外媒失格 鄭麗文：讓台海成火藥庫

「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」 洪健益貼海報批蔣：不敢吭聲

相關新聞

和黃國昌赴日挨批參選偏袒 吳皇昇：是自己報名參加

針對台中市議員江和樹批評民眾黨主席黃國昌「帶」吳皇昇赴日，造成市議員選舉有所偏袒。吳皇昇今回應說，這其實是民眾黨的青年部...

總質詢被問有沒有「一句話」給最強對手王世堅？蔣萬安反應曝光

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，被議員柳采葳問到如果王世堅未來想參選台北市長，有沒有一句話想要送給他？或是送給他1個禮物...

高市台灣有事論風波 北京罕見提「二戰中國」有何盤算

日本首相高市早苗本月在眾議院詢答以「台灣有事」可能會使日本面臨「存立危機事態」，引發中日緊張。北京除了加上經濟、軍事壓力外，在國際宣傳方面，則罕見的以「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，包括美國在內的國際社會在共同維護好第二次世界大戰勝利果實，與過往千篇一律的以「台海問題是中國內政問題，不容他國干涉」的語法有明顯變化。

影／鄭麗文拜會謝國樑 讚基隆是藍白合典範

國民黨主席鄭麗文今天到基隆拜會基隆市長謝國樑，兩人一起參觀中正區室內兒童樂園並與小朋友親切互動，正鄭麗文大讚基隆市市政，...

立委提2月21日申請重回非洲豬瘟非疫區 陳駿季：期待

立委今天質詢關注非洲豬瘟議題，包括何時會向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，重回非疫區等議題。農業部長陳駿季說，根據...

邀李乾龍與國民黨團餐敘 傅崐萁：宣誓團結「鐵板一塊」

國民黨中央主管近期陸續就任，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天與國民黨立院黨團餐敘，引發關注。國民黨團總召傅崐萁表示，李乾龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。