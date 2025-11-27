立委提2月21日申請重回非洲豬瘟非疫區 陳駿季：期待

快訊

中央社／ 台北27日電
農業部長陳駿季前往立法院經濟委員會備質詢。聯合報系記者季相儒／攝影
立委今天質詢關注非洲豬瘟議題，包括何時會向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，重回非疫區等議題。農業部長陳駿季說，根據相關規定，3個月是最基本的時間，因此期待3個月（明年2月21日）可以送件。

台灣5月底獲世動物衛生組織認證為三大豬病（非洲豬瘟、豬瘟、口蹄疫）非疫區國家。10月21日台中一處養豬場的病死豬檢出非洲豬瘟陽性，10月25日病毒分析確診為台灣首例非洲豬瘟，農業部也依規定向世界動物衛生組織通報。

農業部先前說，必須3個月內無新案例，才能再向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，重回非疫區。

立法院經濟委員會今天併案審查朝野立委所提森林法部分條文修正草案，陳駿季列席並備質詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢時，關注非洲豬瘟防疫相關議題，並問3個月後，即明年2月21日是否會提出申請，重回非疫區。

陳駿季表示，這有幾個要件，包括要證明能有效控管，這也牽涉到後續的廚餘養豬政策，只要完備資料與程序下，就會向WOAH申請，而3個月是最基本的時間。

關於廚餘養豬議題，陳駿季說，必須符合3個要件，包括蒸煮及稽核要落實、法令要完備，地方政府也要同意，而廚餘料源方面，朝著禁用家戶廚餘的方向前進，也希望給廚餘業者緩衝期，再來進行落日。

賴瑞隆追問，要完成相關原則需要多少時間。陳駿季表示，關於監視器裝設部分，正由環境部處理，第一波裝設應該在12月7日完成，後續要在年底前裝設完畢，農業部也已準備好一些轉型措施。

賴瑞隆再問，農業部的目標是否是在明年2月21日提出申請。陳駿季表示，大致是這樣，文件準備大概要3個月時間，期待3個月可以送件，但還是要持續溝通。

國民黨立委賴士葆質詢時，詢問何時可以確定全國禁止廚餘養豬。

陳駿季回應愈快愈好，也說必須要讓廚餘養豬戶有轉型期，讓他們來接受輔導。

賴士葆再問，是否預期在一年內，可以確實做到全國禁止廚餘養豬。陳駿季回應，農業部的方案中有這個選項，也是方案之一，但這還需要跟地方政府溝通，不過對農業部來說，希望愈快愈好。

非洲豬瘟 陳駿季 廚餘

