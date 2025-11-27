邀李乾龍與國民黨團餐敘 傅崐萁：宣誓團結「鐵板一塊」

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨中央主管近期陸續就任，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天與國民黨立院黨團餐敘，國民黨團總召傅崐萁（中）會前受訪。記者李成蔭／攝影
國民黨中央主管近期陸續就任，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天與國民黨立院黨團餐敘，引發關注。國民黨團總召傅崐萁表示，李乾龍身兼重擔，包含日常資源及2026年選戰整合等，因此今天特別宴請；傅崐萁也批評，賴總統把台灣變火藥庫，呼籲應盡速推動朝野和諧，國民黨今天聚會就是宣誓團結「鐵板一塊」。

李乾龍今天赴立法院附近的台北喜來登大飯店與國民黨立委餐敘，傅崐萁表示，國民黨主席鄭麗文在當選後還未就職前，就已經到立法院拜訪國民黨團，當天大家是便當宴；今天是黨團宴請李乾龍，因為李乾龍身兼非常多的責任跟重擔，不只要籌措日常所有的資源，還要兼顧2026年大選的整合，以及候選人相關資源。

傅崐萁指出，接下來在民進黨這麼強大的壓力之下，包括昨天賴總統又表達要增加400億元美金的所謂國防軍購，還有總預算目前的僵局要怎麼樣來解決？這完全不是一個負責任的政府，中央要給地方怎樣的支持跟協助，目前沒有一個縣市長能夠了解，而賴總統卻還在政治操作，把國家要推向戰火邊緣。

傅崐萁表示，推動兩岸和平的方式有很多種，不是說只用武力來解決、把台灣變火藥庫，所以呼籲賴總統盡速推動朝野和諧，國民黨今天聚會更要宣誓彼此團結在一起、鐵板一塊，國民黨會群策群力，為所有基層百姓一起來發聲，完成所有該做的工作，相信今天的這個這個聚會，會非常的圓滿和諧。

對於今天的聚會，多數立委會前低調不願多說，僅透露是黨團通知要聚會，可能就是單純餐敘。

國民黨 傅崐萁 李乾龍

