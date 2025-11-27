賴總統向黨內青年軍重申：台灣絕不屬於中國的一部分

民進黨昨天舉辦「2025民主超新星—新二代國會計畫」結業式，身兼民進黨主席的賴清德總統與黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、新住民部主任張瑜庭一同出席，聆聽新二代學員在國會實習的成果與對政治工作的期許，並勉勵學員追求進步，為台灣帶來創新與改變。

賴總統為11位實習生頒發結業證書，並與學員交流心得。賴也透過民進黨「族群多元國家一體決議文」，「不分族群，不論先來後到，認同台灣就是這個國家的主人」。不分族群的年輕人不僅象徵台灣的多元及團結，更是國家的未來。台灣的民主要永續、不斷往前進，需要有更多的年輕人願意對政治與公共事務的參與，為國家繼續奮鬥。

賴總統分享，民進黨在1999年通過的「台灣前途決議文」就指出台灣是一個主權獨立的國家，憲法的國家名字是中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，而國家的前途由生活在這塊土地上的2300萬人共同決定。

賴總統說明，台灣絕不屬於中國的一部分，為了捍衛國家主權，政府已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規畫，預計未來8年投入1兆2500億元經費。國防特別預算是投資和平與台灣安全，更進一步的保衛國家是必要的行動。

徐國勇建議，學員向家人學習母語，除了因為學習語言所獲得的優勢，學習母語會更是認識來自父母的多元文化。民進黨持續堅持多元的價值，讓在這塊土地上的人都能多元共榮。