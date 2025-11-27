政院拍板重啟公地放領 近2000公頃納範圍、4445農民受惠

賴清德總統宣示重啟公地放領政策，內政部今赴行政院會報告指出，將重啟「國有平地耕地」及「國有邊際養殖用地」2類土地放領，條件為1976年9月24日前已與政府合法訂有租約且至今仍承租者，並符合相關法規；初步盤點，全國面積約有近2000公頃，約有4445位農民符合條件。

為落實憲法扶植自耕農政策，政府自1948年起推動三階段放領，總計放領約15萬公頃土地；後因921地震及後續多次風災重創台灣，政府基於國土保安及復育考量，自2008年全面停辦放領，至今已17年；政府5月重啟公地放領政策，並以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區的台拓地為優先試辦區。

賴總統日前指示內政部、財政部在依法行政、信賴保護與國土保育等三項原則下，展開重啟公地放領工作。此次重啟僅限「國有平地耕地」與「國有邊際養殖用地」，條件1976年9月24日以前已與政府合法訂有租約且至今仍承租者，並需符合國有耕地放領實施辦法、國有邊際養殖用地放領實施辦法規定。

據相關單位盤點，全台共8023筆國有平地耕地，涉及4197人，面積約1731.66公頃，其中以屏東縣2609筆最多、台東縣面積608.84公頃最大；另外，全台共279筆國有邊際養殖用地，涉及248人，面積約243.06公頃，其中以台南市160.09公頃面積最大、高雄市51.37公頃次之。

據了解，放領地價並非沿用價格，內政部規劃依據「國有耕地放領實施辦法」及「國有邊際養殖用地放領實施辦法」第8條規定，放領地價以1990年公告土地現值為計算標準。考量迄今已逾35年，將按物價指數調整放領地價，並報行政院核定。