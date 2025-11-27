快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

政院拍板重啟公地放領 近2000公頃納範圍、4445農民受惠

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統（中）21日赴彰化縣溪州鄉關心公地放領政策執行情形。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（中）21日赴彰化縣溪州鄉關心公地放領政策執行情形。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統宣示重啟公地放領政策，內政部今赴行政院會報告指出，將重啟「國有平地耕地」及「國有邊際養殖用地」2類土地放領，條件為1976年9月24日前已與政府合法訂有租約且至今仍承租者，並符合相關法規；初步盤點，全國面積約有近2000公頃，約有4445位農民符合條件。

為落實憲法扶植自耕農政策，政府自1948年起推動三階段放領，總計放領約15萬公頃土地；後因921地震及後續多次風災重創台灣，政府基於國土保安及復育考量，自2008年全面停辦放領，至今已17年；政府5月重啟公地放領政策，並以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區的台拓地為優先試辦區。

賴總統日前指示內政部、財政部在依法行政、信賴保護與國土保育等三項原則下，展開重啟公地放領工作。此次重啟僅限「國有平地耕地」與「國有邊際養殖用地」，條件1976年9月24日以前已與政府合法訂有租約且至今仍承租者，並需符合國有耕地放領實施辦法、國有邊際養殖用地放領實施辦法規定。

據相關單位盤點，全台共8023筆國有平地耕地，涉及4197人，面積約1731.66公頃，其中以屏東縣2609筆最多、台東縣面積608.84公頃最大；另外，全台共279筆國有邊際養殖用地，涉及248人，面積約243.06公頃，其中以台南市160.09公頃面積最大、高雄市51.37公頃次之。

據了解，放領地價並非沿用價格，內政部規劃依據「國有耕地放領實施辦法」及「國有邊際養殖用地放領實施辦法」第8條規定，放領地價以1990年公告土地現值為計算標準。考量迄今已逾35年，將按物價指數調整放領地價，並報行政院核定。

至於目前執行進度，內政部已成立公地放領審議會已成立，首案將審議「宜蘭大南澳台拓地案」，預計2025年底前，全台14個直轄市、縣市政府將成立公地放領工作小組，開始受理與執行。財政部儘速清查符合放領租約，辦理土地放領作業。

公地放領程序。圖／行政院提供
公地放領程序。圖／行政院提供

公地放領 內政部 行政院

延伸閱讀

政院今提再修版財劃法覆議 國民黨團嗆：就是讓你踢鐵板

民進黨團：財劃法若覆議 盼立院給政院充分說明機會

政院將提財劃法覆議 鍾佳濱：藍白還不清楚搞出什麼紕漏

土地重測面積減少 可退稅

相關新聞

和黃國昌赴日挨批參選偏袒 吳皇昇：是自己報名參加

針對台中市議員江和樹批評民眾黨主席黃國昌「帶」吳皇昇赴日，造成市議員選舉有所偏袒。吳皇昇今回應說，這其實是民眾黨的青年部...

總質詢被問有沒有「一句話」給最強對手王世堅？蔣萬安反應曝光

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，被議員柳采葳問到如果王世堅未來想參選台北市長，有沒有一句話想要送給他？或是送給他1個禮物...

高市台灣有事論風波 北京罕見提「二戰中國」有何盤算

日本首相高市早苗本月在眾議院詢答以「台灣有事」可能會使日本面臨「存立危機事態」，引發中日緊張。北京除了加上經濟、軍事壓力外，在國際宣傳方面，則罕見的以「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，包括美國在內的國際社會在共同維護好第二次世界大戰勝利果實，與過往千篇一律的以「台海問題是中國內政問題，不容他國干涉」的語法有明顯變化。

影／鄭麗文拜會謝國樑 讚基隆是藍白合典範

國民黨主席鄭麗文今天到基隆拜會基隆市長謝國樑，兩人一起參觀中正區室內兒童樂園並與小朋友親切互動，正鄭麗文大讚基隆市市政，...

立委提2月21日申請重回非洲豬瘟非疫區 陳駿季：期待

立委今天質詢關注非洲豬瘟議題，包括何時會向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，重回非疫區等議題。農業部長陳駿季說，根據...

邀李乾龍與國民黨團餐敘 傅崐萁：宣誓團結「鐵板一塊」

國民黨中央主管近期陸續就任，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天與國民黨立院黨團餐敘，引發關注。國民黨團總召傅崐萁表示，李乾龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。