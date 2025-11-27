力挺行政院提財劃法覆議 陳其邁喊話：願意到立法院再次說明

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，藍白版本財劃法造成更大南北差距，他願意再次北上赴立法院，說明高雄市的財政影響。圖／翻攝自高雄市議會直播
陳其邁表示，藍白版本財劃法造成更大南北差距，他願意再次北上赴立法院，說明高雄市的財政影響。圖／翻攝自高雄市議會直播

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天將提出覆議案，此版本高雄市統籌分配款雖增加258億，中央補助卻減少超過400億，高雄市議員林智鴻疾呼「挺覆議，就是挺高雄！改寫高雄命運的十字路口！」市長陳其邁回應，藍白版本財劃法造成更大南北差距，他願意再次北上赴立法院，說明高雄市的財政影響。

林智鴻表示，藍白財劃法二度惡修，不檢討公式卻逼中央違法舉債給錢，是「用達法補救惡法」的騙術，高雄市府水利局計劃型補助減38億、海洋局減1.28億、社政部門減6.68億，整體而言，原本高雄市統籌分配款增加258億，中央補助卻少432億，加減後一共減少174億元，但經主計處重新試算，中央補助減少489億，其實共短缺231億。

「挺覆議，就是挺高雄！改寫高雄命運的十字路口！」林智鴻認為，若用藍白財劃法，高雄會走上回頭路，建設一去不復返，福利與台北越差越遠。市長陳其邁回應，市府認為中央應提出覆議，行政院版本也應付委審議，同時納入地方意見，「如果立法院有任何需求，不嫌棄的話，我願意到立院做地方政府對財劃法的報告，說明高雄的影響」。

陳其邁表示，立法院既然採合議制，代表人民審查法案預算，就不應該排除地方聲音，上次立院邀他去卻不讓他講話，他仍不會放棄表達意見；他也舉例各縣市生育補貼，北市第一胎發4萬、高雄3萬元、屏東僅2萬元，全台灣民眾應該受到同等照顧和基本福利，「藍白版本會造成有錢縣市越有錢並加碼社福加 ，造成更大南北差距，導致相對剝奪感 。」

陳其邁強調，作為現在文明國家，財劃法應採均衡台灣的版本，呼籲政黨立場先撇在一邊，「帳」大家一起算清楚，均衡照顧不同偏鄉或發展快的城市，才是民眾期待。

