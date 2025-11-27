黃國昌與高市早苗「桌子」合影 鍾佳濱：民眾黨不擅長合影真人

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌率團訪日，民眾黨議員陳宥丞在臉書貼出拜訪自民黨的照片，一行人也與日本首相、自民黨總裁高市早苗「桌子」合影。圖／取自陳宥丞臉書
民眾黨主席黃國昌率團訪日，民眾黨議員陳宥丞在臉書貼出拜訪自民黨的照片，一行人也與日本首相、自民黨總裁高市早苗「桌子」合影。圖／取自陳宥丞臉書

民眾黨主席黃國昌近日率領青年團訪日，但有媒體報導過程中欲約見親台派高層遭拒，頻吃軟釘子。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，這是民眾黨傳統，過去民眾黨前主席柯文哲訪日也與掛牌合影，「或許民眾黨不擅長與真人國會議員、政壇領袖合影，但跟名牌合影很有經驗。」

有媒體報導，民眾黨欲約見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒，也遭指訪問名單都是在過水，行個人造勢。民眾黨副秘書長許甫反批，涉外人士把這些國會議員定義成「非親台派」的小咖，這是一個非常冒犯、且在外交上非常失禮的舉措。

鍾佳濱稍早受訪被問及此事，也說柯文哲之前為了選總統出訪日本，也是跟掛牌合影，或許民眾黨不擅長和真人國會議員、政壇領袖合影，但是跟建築物單位標示牌與名牌合影很有經驗，「黃國昌繼承著柯前主席的腳步，在日本留下他們美好的回憶。」

