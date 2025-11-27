何鷹鷺退黨批國民黨玩火 鍾佳濱酸：中國人無法對習近平講這句

國民黨中常委何鷹鷺具陸配身分，因喊統一遭黨停職處分，宣布退黨更批國民黨又要跟美、日好，又要去找中國談，根本在玩火。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，證明中華民國、台灣是一個有民主法治、有人權的國家，「中國人民沒辦法對習近平講這句話，相信何女士也不能回中國講這句話。」

鍾佳濱表示，國民黨主席鄭麗文說民進黨或賴總統在玩火，結果自己的中央委員就直接質疑黨主席在玩火，其實應該對於何鷹鷺的表態再度感到肯定，台灣不但有言論自由，也保障每個公民的參政權，何鷹鷺在中華人民共和國不可能對黨主席說出這樣的話，「想想看，今天在中共的統治之下，中國人民或中國的政協可以說習近平『你在玩火？』可能嗎？」

鍾佳濱說，證明中共是個獨裁的政權，在統治之下，人民沒有參政跟言論自由，何鷹鷺今天在中華民國台灣享受憲法保障的人權，有完全的言論自由，也有參政的權利，可公然的指責之前所屬的國民黨的黨主席是在玩火，且也很坦白的表達信仰跟價值觀。民進黨團對於民主多元的社會，每個人對於國家的定位可以有自己的主張，予以尊重。

鍾佳濱指出，但不能接受的是假借言論自由，將自己的政治立場，要透過武力的威脅，強加在其他人民的頭上，因此何鷹鷺的發言，剛好證明中華民國台灣是一個有民主法治，享有人權的國家，有充足的言論自由跟參政權，可以在台灣指責黨主席在玩火，但是在中國人民沒辦法對習近平講這句話，相信何鷹鷺也不能回中國講這句話。