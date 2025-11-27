批藍修法保陸配參政引狼入室 鍾佳濱：抓間諜都來不及了

國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修正國籍法，國民黨團更控別歧視陸配。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，任何國家的人民如果將本國的機密洩露他國或境外敵對勢力，當然會受法律制裁，國民黨修法是矛盾衝突的，「這不是引狼入室嗎？我們要來抓間諜都來不及了。」

民進黨團今舉行記者會回應輿情，鍾佳濱表示，中國有國家情報工作法，明白寫出凡是中華人民共和國的國民，有配合國家進行情報收集的工作，違背的話要受法律制裁，試想一個擁有中共國籍的人來到台之後，如果讓此人從事公職，但依中共情報法要求，必須將在台灣工作獲得的情報提供給中共，「大家認為這合理嗎？」

鍾佳濱指出，目前國民黨提出的國籍法修正草案，完全背離每一個民主國家最基本的公務員國家忠誠原則；公職人員代表國家依法行使公權利，不可能再負擔他國政府法律規範收集情報或顛覆其他國家的任務，也不可能有雙重效忠對象。

媒體追問藍營反控真正洩密是國安會秘書長吳釗燮幕僚、共諜都在民進黨政府內。鍾佳濱說，任何國家的人民如果將本國機密洩漏於他國或境外敵對勢力，當然會受到法律制裁，但國民黨目前修法是矛盾衝突的，容許依他國法律為他國收集情報的人來擔任本國公職人員，「這不是引狼入室嗎？我們要抓間諜都來不及了」，國民黨還開大門、開門揖盜、引狼入室，這成何體統？