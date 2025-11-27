中國批林佳龍重申台日理念相近 外交部：無權干預

央視新媒體點名日本台灣交流協會「在台搞媚日宣傳」，外交部長林佳龍重申台日理念相近，引起國台辦反彈。外交部發言人蕭光偉今天表示，台日長期在公、私部門或人民之間緊密友好，中國無權置喙或干預民主國家間正常互動。

日本首相高市早苗「台灣有事」談話續燒，中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」微博24日發布「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」影片，並點名日本台灣交流協會。林佳龍同日表示，台日理念相近，共同維護台海穩定。而中國國台辦26日反彈喊一中。

蕭光偉上午以文字向中央社表示，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識。

蕭光偉指出，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。

蕭光偉強調，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質，更坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者的事實。

蕭光偉指出，近年來，中國在東海、南海及台海頻繁舉行大規模軍事活動，進行各種複合式威脅與灰色地帶行動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成緊張情勢不斷升高。民主夥伴多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視和支持，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續密切關注中國的恫嚇言論與脫序行徑，並與美、日等友盟國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

對於央視指控，日本台灣交流協會表示，因應1972年日中邦交正常化，日台交協為維持日本與台灣之間實務層級交流關係而成立的民間組織，持續在台灣進行保護日本僑民﹑核發簽證﹑經濟﹑文化交流等各項業務。

日本台灣交流協會強調，維持日台非政府間實務層級交流關係為日本政府基本立場，日台交協的各項業務沒有任何牴觸。