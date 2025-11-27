黃國昌訪日遭指見不到親台大咖 民眾黨斥：冒犯日國會議員

民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，傳出多位「親台派大咖」婉拒訪團拜會。民眾黨副秘書長許甫今天說，日本朋友常講「台灣有事就是日本有事」，這種放話新聞不僅冒犯該國國會議員，更是非常失禮的外交舉措，相關單位務必出面滅火，不要讓日方認為「台灣搞事在講鬼故事」。

NOWnews今日新聞報導，黃國昌率領民眾黨青年團訪問日本，原本有意約見該國自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥及東京都知事小池百合子等人，然而這些象徵親台派的指標性人物都婉拒拜會，主要考量訪團成員僅有兩名黨公職，因而讓黃國昌軟釘子吃到飽。

許甫今天回應，日本朋友常講「台灣有事就是日本有事」，這種放話新聞卻讓人誤以為「台灣搞事在講鬼故事」。黃國昌率領青年朋友到日本參訪，除了與該國國會議員進行交流，也有在街頭觀察抗爭與宣講等，甚至參觀當地的社福長照機構，感謝日華懇會長古屋圭司等人無私分享，訪團成員也都在此行學習到很多經驗。

許甫說，如今看到所謂的涉外人士，竟然將這些國會議員定義為「不是親台的小咖」，不僅相當冒犯也是失禮的外交舉措，希望總統府、外交部及相關國安單位出面澄清，不要讓日本朋友以為「台灣搞事在講鬼故事」。