快訊

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

為何繳了遺產稅卻無法拿到相對應財產？從兩個真實案例看常見稅務陷阱

藍擬修法放寬陸配參政權 李文忠：綠別急抹紅 刁難自己基本盤

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
退輔會前副主委李文忠。圖/本報資料照片
退輔會前副主委李文忠。圖/本報資料照片

針對陸配參政議題，退輔會前副主委李文忠今天表示，藍營提案擬修法放寬陸配參政權之舉，是將現狀法制化，把「兩岸關係條例」的文字意旨抄轉到「國籍法」，綠委不必急著抹紅，否則將形同刁難自己的基本盤。

李文忠今天以「評議大陸來台人士的公民權及參政權」為題，在榮民網路組群貼文表示，擁有雙重國籍不可參選，理所當然，我國國籍法有明文規定。問題在依中華民國憲法增修條文是「一國兩區」的概念，依此兩岸關係條例第11條第1項前段規定：「大陸地區人民經許可進入台灣地區者，非在台灣地區設籍滿十年，不得擔任公務人員」，這是特別法，優於國籍法的適用。

李文忠表示，近來中共謀我日亟，文攻武嚇侵擾不斷，國內又有少數包括陸配網紅公然唱和，引起綠營強烈的不安，因此政府對大陸來台人士的公民權、參政權均有所限縮。藍營為反制，提出「國籍法」修正草案，放寬擁有中國國籍者只要入籍中華民國滿10年即擁有參政權。

李文忠說，藍白營做的其實是將現狀法制化，更精確的說法是將「兩岸關係條例」的文字意旨抄轉到「國籍法」，綠委不必急著抹紅，要說理來說服人。這可從憲法層次、法律層次、現實層次三方面討論。

李文忠表示，在憲法層次上，國家組成要素有三，包括人民、土地及有效的統治。自從國會全面改選，總統直選後,這部憲法已變成以2300萬人民為主體，以台澎金馬為領土的新憲法，這是憲法學的通說。問題在憲法增修條文及兩岸關係條件仍保留「一國兩區」的文字，其正面作用是有助穩住兩岸關係。

第二，法律層次上，在法制上既然定義對岸為敵對勢力，大陸人民來台同時擁有兩國國籍，顯不妥適。但人民的權利義務須以法律定之，政府以行政命令或行政措施限縮大陸來台人士的公民權及參政權，直接違反人權法治原則。

而在現實層次，李文忠說，這可以分三部份來說；1、大陸來台人士要放棄中國大陸國籍合情合理，但中國大陸當局不承認中華民國，他(她)們如何成功放棄？此問題不能解決前，政府那有立場如此對待自己的人民。2、陸配的家庭十之八九是本省籍中下階層家庭，形同刁難自己的基本盤。3、擁有雙重國籍不能參選，擁有中國國籍反而可以，這無論如何說不過去，也形同提供北京可以利用的破口，必須全力反對包括採取公投的手段。

李文忠 國籍 中華民國憲法

延伸閱讀

梁文傑憂陸配若選上立委 中共法律要人民義務提供情報

李文忠：川普和平方案如21世紀版「慕尼黑協定」

李文忠預言國防預算：國防部強辯、民進黨大罵、國民黨亂删

鄭麗文出席共諜吳石追思活動 李文忠：對國民黨與中華民國的背叛

相關新聞

藍擬修法放寬陸配參政權 李文忠：綠別急抹紅 刁難自己基本盤

針對陸配參政議題，退輔會前副主委李文忠今天表示，藍營提案擬修法放寬陸配參政權之舉，是將現狀法制化，把「兩岸關係條例」的文...

民眾黨訪日取經「藍白合」 陳宥丞也曝彩蛋：法院前沒拒馬

民眾黨主席黃國昌率團訪日，民眾黨議員陳宥丞在臉書貼出他二度到東京拜訪自民黨的照片。陳宥丞說，他認為台灣地緣政治的特殊角色...

張志豪辭民進黨組織部主任 將參選中和議員

民進黨組織部主任張志豪今天臉書表示，他已從「賴清德幹訓班」結業，從今天將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用專業和歷練貢獻家鄉中...

【總編開箱】「民主海鮮 」 總統吃壽司是人民不能承受的輕還是重？

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張升溫，大陸19日通知日本政府，將停止進口日本水產品。總統賴清德在社群平台貼出午餐照，「今日的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。這是中日外交關係劍拔弩張之際，民進黨政府挺日本的宣示。但賴清德有沒有熟慮過，他分享美食照，是台灣人民不能承受的輕還是重？

周弘憲盼年改走完 藍批不適格

本（第十四）屆考試院就職將滿一周年，針對立法院審議中的停砍公教退撫基金相關修法草案，考試院長周弘憲昨表示，國家面對高額潛...

李洋青澀備詢 立委很禮遇

運動部長李洋上任將滿三個月，昨天首度到立法院教育文化委員會業務報告，相較於過去立委劍拔弩張的質詢氣氛，現場一片祥和，甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。