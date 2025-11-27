張志豪辭民進黨組織部主任 將參選中和議員

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨組織部主任張志豪（右）。圖／取自張志豪臉書
民進黨組織部主任張志豪今天臉書表示，他已從「賴清德幹訓班」結業，從今天將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用專業和歷練貢獻家鄉中和；據了解，張志豪將參選議員。

張志豪指出，他昨天已當面向賴總統請辭，感謝總統這三年來的提攜栽培與照顧，歷經一年總統大選新聞部主任兼發言人及組織部主任兩年的歷練，就好像自己20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣，再一次接受磨練精進，也吸取更多經驗和養份，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。

張志豪說，身為一個從小在這裡成長生活的中和人，他和許多朋友一樣，對這座城市有著愛和使命，每一天都生活在一起，不曾離開，一直都在，2026將深耕基層、推動進步，繼續信賴台灣。

