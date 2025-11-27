民眾黨訪日取經「藍白合」 陳宥丞也曝彩蛋：法院前沒拒馬

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌率團訪日，民眾黨議員陳宥丞在臉書貼出他二度到東京拜訪自民黨的照片。陳宥丞說，他認為台灣地緣政治的特殊角色，世界越多的政治亂流，作為台灣第二大在野黨，民眾黨更要務實和努力與世界各國交流。

「台派支持不變。」陳說，這次拜會眾議員、懇華會會長古屋圭司，古屋會長過往就是挺台派，支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），古屋特別鼓勵民眾黨成為歷史悠久的政黨，並以自民黨70年經驗，認為堅持理念價值，再困難也能克服！古屋還說到，高市首相本次「台灣有事」論述，與過往立場一致、態度一樣，「台灣有事就是日本有事」，台海和平穩定對國際社會和全球供應鏈極度重要性。

另外，這次訪日，民眾黨也請益青年局長平沼正二郎和議員們，請益聯合政府實行的現況和門檻及障礙？局長說目前與他黨「在委員會合作優先；在預算法案盡力突破」，不影響自民黨的理念價值原則，能讓步的地方與他黨合作，不過目前在新的內閣合作模式就遇到「選區矛盾」需要磨合。

陳宥丞也透露，這次參訪的彩蛋亮點在東京高等裁判所，參訪時正好遇到民眾對建商使用石棉瓦造成健康受損的訴訟陳情，「法院門口沒有拒馬，更開放民眾聚集口號陳情，是一堂很特別的公民課」。

陳說，他前次到訪，有幸和前首相麻生太郎閉門會談；這次以副團長身分在高市早苗首相辦公室。接下來還有三天的行程，台灣民眾黨會代表台灣做好國民外交，也期許將各方各黨的建議帶回台灣。

台灣民眾黨 眾議員 陳宥丞

