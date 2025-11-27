李洋青澀備詢 立委很禮遇

運動部長李洋上任將滿三個月，昨天首度到立法院教育文化委員會業務報告，相較於過去立委劍拔弩張的質詢氣氛，現場一片祥和，甚至不少委員還為他打氣，而被問到關於美國職棒大聯盟球星大谷翔平、前羽球搭檔王齊麟等問題時，李洋也是苦笑回應。

運動部在九月九日掛牌後，史上最年輕部長李洋直到昨天才首次到立法院委員會報告，他透露為了這次質詢，前晚九時半就入眠，昨天更是早上五時多就起床準備；被立委萬美玲問到是否緊張時，他笑稱確實滿緊張刺激，但仍希望完整報告運動部規畫。

李洋備詢的青澀模樣，讓不少立委「高抬貴手」，不僅主動安撫他的緊張情緒，在無法回答質詢時，也未咄咄逼人。立委柯志恩質詢時就說：「我們對你講話都要非常客氣，有沒有發現你備受禮遇？不用太緊張。」讓李洋急著陪笑回應：「有，謝謝委員。」

昨質詢內容五花八門，立委葉元之提到中華隊明年將參加世界棒球經典賽，可能碰上日前宣布將代表日本隊出賽的大谷翔平，運動部能否提供中華隊相關技術指導？李洋尷尬回應：「國訓中心有相關運動科技研發，但是否讓大谷翔平納入，還需要商議。」

各界關心中國大陸明年將成立城市棒球聯賽，更傳出林益全、曹錦輝等退役名將可能前往發展，李洋表示，選手前往條件更優渥的聯盟，本來就是職業運動常態，運動部也會持續推動台灣職業聯盟，讓它更加完善。