周弘憲盼年改走完 藍批不適格

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

本（第十四）屆考試院就職將滿一周年，針對立法院審議中的停砍公教退撫基金相關修法草案，考試院長周弘憲昨表示，國家面對高額潛藏負債，應讓年改方案走完全程，勿再擴大基金赤字，並建議透過院際合作解決各職業別基金財務困境。

不過，國民黨立院黨團書記長羅智強回應表示，請周弘憲看看國考人數，從五十萬人暴跌到今年僅剩十二萬人，文官崩壞速度有多快；身為考試院長，應該要保護文官及整個體制，卻說出這種話，已不適格。

立法院司法及法制委員會分別於本月六日、七日，將公務人員退休資遣撫卹法修正草案、停砍公立教師退休金相關修法草案送出委員會，並交黨團協商。

周弘憲昨舉行媒體茶敘時表示，若立法院的修法通過，讓年改踩剎車，挹注款、投資收益都會減少，基金用罄時間會再提前四年，對退休或者現職人員都不是好事；擴大的資金缺口若要求政府填補，因為缺乏預算法和財政紀律法規定的「彌補資金來源」，以及財政收支劃分法規定的「相對收入來源」，可能引發行政院提出違憲爭論。

周弘憲說，政府每年撥補公保、軍公教退撫，同時也在撥補勞保，已很吃力，但國家的潛藏債務仍高達廿兆元；在還沒提出財務改善方案前，實不宜修法擴大支出，讓問題更難解決。他也說，財源部分屬行政院權責，考試院可盡量建議。

考試院 周弘憲 年改

