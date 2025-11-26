快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

總統府指媒體錯誤解讀中國大陸2027攻台 民眾黨批賴總統「失言硬推責任」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統今天在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影
賴清德總統今天在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影

總統府發言人郭雅慧今天說，部分媒體指稱賴清德總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤訊息。民眾黨發言人張彤表示，賴總統語出驚人引發軒然大波，總統府卻硬把責任推給媒體，「犯錯的不是媒體，而是賴總統再次失言，彷彿忘了身居中華民國總統之位。」

賴總統今天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，提及北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備。郭雅慧晚間透過新聞稿指出，2027年是源自美國國會等多項報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點，部分媒體指稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤的片面解讀。

針對郭雅慧的說法，張彤透過文字表示，賴總統今天公開發表談話，竟然語出驚人「中國將於2027年攻台」，此言與美方公開報告、國際情勢判斷背道而馳，民眾黨事後就示警將引發軒然大波，沒想到總統府硬是將責任推給媒體「錯誤詮釋」，事實上犯錯的不是媒體，而是賴總統再次失言，彷彿忘了自己身居中華民國總統之位。

民眾黨指出，賴總統身為國家元首，卻在毫無情報佐證、沒有完整風險評估的狀況，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任，甚至衝擊金融市場穩定，後果極其嚴重。

民眾黨說，賴總統天天喊著要「守護民主台灣」，失言紀錄卻是一再累加，混淆國防情勢、挑動社會焦慮及放大戰爭陰影，民眾黨代表人民發出強烈質疑，「一位只靠販賣恐懼治國的總統，如何能夠守住台灣安全？」

總統府發言人 民眾黨 郭雅慧 北京

延伸閱讀

媒體稱賴總統「證實」中國大陸2027攻台 總統府：錯誤片面解讀

總統府：將和理念相近友盟合作

川習通話…習近平提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

中日關係緊張 總統府：盼中國勿成國際社會麻煩製造者

相關新聞

總統府指媒體錯誤解讀中國大陸2027攻台 民眾黨批賴總統「失言硬推責任」

總統府發言人郭雅慧今天說，部分媒體指稱賴清德總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤訊息。民眾黨發言人張彤表示，賴總統語...

民進黨廉政會決議 林岱樺、林宜瑾助理費案一審判決出爐再處理

民進黨廉政會今天開會討論民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費案，廉政會主委邱駿彥表示，林宜瑾請假未到，廉政會做出兩項決議：第一、...

【重磅快評】梁文傑認證 王義川其實活在「桃源國」

東晉詩人陶淵明著有《桃花源記》，後人將「世外桃源」比喻為風景優美而人跡罕至的地方，也被視為心目中的理想國度。民進黨立委王...

民眾黨青年團拜會日本朝野政黨 黃國昌：國會比例代表制值得台灣借鏡

民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，今天密集拜會該國多個主要政黨，包括立憲民主黨、國民民主黨、參政黨及日本維新會。黃國昌表示，...

立院黨團協商堰塞湖特別預算達共識 傅崐萁：社福及補助大幅調升

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情仍處於災後復原階段，亟待資源挹注，立法院黨團協商今通過馬太鞍溪堰塞湖特別預算案。國民黨立法院黨團總...

退撫基金績效差？施能傑直呼誤解：30年平均5.27%

第14屆考試院就職將滿一年，考試院長周弘憲今舉行媒體茶敘。銓敘部長施能傑也與會，他澄清外界認為退撫基金績效差真的是誤解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。