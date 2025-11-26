總統府指媒體錯誤解讀中國大陸2027攻台 民眾黨批賴總統「失言硬推責任」

總統府發言人郭雅慧今天說，部分媒體指稱賴清德總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤訊息。民眾黨發言人張彤表示，賴總統語出驚人引發軒然大波，總統府卻硬把責任推給媒體，「犯錯的不是媒體，而是賴總統再次失言，彷彿忘了身居中華民國總統之位。」

賴總統今天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，提及北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備。郭雅慧晚間透過新聞稿指出，2027年是源自美國國會等多項報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點，部分媒體指稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤的片面解讀。

針對郭雅慧的說法，張彤透過文字表示，賴總統今天公開發表談話，竟然語出驚人「中國將於2027年攻台」，此言與美方公開報告、國際情勢判斷背道而馳，民眾黨事後就示警將引發軒然大波，沒想到總統府硬是將責任推給媒體「錯誤詮釋」，事實上犯錯的不是媒體，而是賴總統再次失言，彷彿忘了自己身居中華民國總統之位。

民眾黨指出，賴總統身為國家元首，卻在毫無情報佐證、沒有完整風險評估的狀況，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任，甚至衝擊金融市場穩定，後果極其嚴重。

民眾黨說，賴總統天天喊著要「守護民主台灣」，失言紀錄卻是一再累加，混淆國防情勢、挑動社會焦慮及放大戰爭陰影，民眾黨代表人民發出強烈質疑，「一位只靠販賣恐懼治國的總統，如何能夠守住台灣安全？」