民進黨廉政會決議 林岱樺、林宜瑾助理費案一審判決出爐再處理

民進黨廉政會今天開會討論民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費案，廉政會主委邱駿彥表示，林宜瑾請假未到，廉政會做出兩項決議：第一、未來廉政會通知兩次，未到會說明就算走完程序，一審判決確定有罪，直接處分；第二、攸關詐領助理費，因為是民代共業，等法院一審判決有罪，再做處分，包括林宜瑾案、林岱樺案都適用。

邱駿彥表示，今天本來要請林宜瑾過來說明，但她請假，就針對這些案子做出決議，廉政會要處分前一定要遵守程序正義，請當事人到會說明對其有利事項，但當事人很多都用請假方式拖延，廉政會今天決議，有需要請當事人到會說明時最多通知兩次，如果真的不能來就用書面，都不理睬就算走完程序，一審判決有罪就立刻處分。

邱駿彥指出，另一決議事項，詐領助理費的案子，廉政會整理過去案子，都是等一審判決有罪才會做出處分，除非像前桃園市長鄭文燦、前立委蘇震清這種眾所矚目的案子。他也坦言，詐領助理費事幾乎是所有議員的共業，過去也沒有適當的法律規範，所以現在一個個爆開來，在法院判決有罪前就不會先處分。