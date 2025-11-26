快訊

【重磅快評】梁文傑認證 王義川其實活在「桃源國」

聯合報／ 主筆室
民進黨立委王義川赴日，在神社繪馬寫上「台灣國桃園市」，引發議論。（圖／聯合報系資料照片）
東晉詩人陶淵明著有《桃花源記》，後人將「世外桃源」比喻為風景優美而人跡罕至的地方，也被視為心目中的理想國度。民進黨立委王義川最近自稱「台灣國立委」，引發爭論；陸委會副主委梁文傑今天表示，王義川就是中華民國立委，尊重立委個人語言風格。經過梁文傑這番「認證」，王義川倒像活在陶淵明境界的「桃源國」；若要票選「桃源國王」，王義川當之無愧。

日本首相高市早苗一句「台灣有事、日本有事」，引發軒然大波。王義川為了表態挺日，他赴日旅遊時特別在神社繪馬的住址欄寫下「台灣國桃園市」，遭在野黨立委王鴻薇、牛煦庭反酸，中華民國少了一位立委，賴清德總統到底是台灣國的總統或中華民國的總統？面對爭議，王義川昨受訪時爆氣連喊五次：「我就是台灣國立委」。

台灣國看似近在眼前、其實遠在天邊。對於王義川的說法是否抵觸兩岸人民關係條例或憲法？梁文傑今天受訪時表示，中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國；根據憲法，王義川就是中華民國的立法委員，但「他自己要說台灣國，那是他個人語言的風格，陸委會沒有意見」。

根據民進黨「台灣前途決議文」，台灣是一個主權獨立的民主國家，其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，既是歷史事實，也是現實狀態，任何有關獨立現狀的更動都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定。

行政院版財劃法遭立法院封殺，民進黨立法院黨團揚言提出公投對決，財劃法影響中央和地方行政體系運作，王義川所謂的台灣國更衝擊當今憲政體制，如果民進黨也認同王義川主張，2026大選不妨就推動「台灣國」公投，既符合「台獨金孫」的政治正確、也遵照民進黨的台獨神主牌，否則王義川逞一時口舌之勇只是證明，「日本有事、我來生事」。

中國大陸國家主席習近平日前與美國總統川普通話時表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰昨天駁斥，「中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項」。卓揆稱中華民國沒有回歸選項，難道是因為中華民國已被王義川沒收？民進黨迴避公投，只能透過王義川「偷換概念」。

王義川的繪馬留言比較接近個人幻想文，他可以在桃源國自封立委，但現實裡他仍是中華民國立委；他可以寫下台灣國，但國際現實不會因此改變成真。王義川看來並不想活在中華民國，他其實更樂於活在自己想像的「桃源國」。王義川若選桃園市長是大材小用，他最適合的角色應該是桃源國王。

王義川 中華民國台灣 桃源 梁文傑

