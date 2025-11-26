民眾黨青年團拜會日本朝野政黨 黃國昌：國會比例代表制值得台灣借鏡

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌率團拜會日本立憲民主黨。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌率團拜會日本立憲民主黨。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，今天密集拜會該國多個主要政黨，包括立憲民主黨、國民民主黨、參政黨及日本維新會。黃國昌表示，日本國會採用比例代表制，不分區席次占比高達四成，小黨更有大的生存空間，形塑高度多黨政治生態，成為台灣值得借鏡的重要經驗。

民眾黨晚間透過新聞稿表示，黃國昌率領青年訪問團展開第二天行程，密集拜會立憲民主黨、國民民主黨、參政黨及日本維新會多位眾議員，透過與各政黨交流理解該國政治運作，同時針對青年參政、國家政策、聯合政府、能源問題等議題交換意見，累積公共事務經驗。

民眾黨指出，立憲民主黨是日本最大在野黨，長期致力於青年政策、社會福利與縮減貧富差距，面對日本高物價帶來的民生問題，仍然堅持「從人民需求出發」的政策方向。黃國昌認為，這樣接地氣、真正靠近人民生活的政黨文化，非常值得台灣學習。

民眾黨說，立憲民主黨好奇民眾黨「如何擁有廣大年輕支持者」，黃國昌表示，民眾黨作為新興政黨，因為跟傳統媒體沒有長期深厚關係，因此必須另闢社群平台，透過直播及社群向各領域支持者對話。雙方也就居住正義、青年租屋補貼、低薪困境與育兒支持等政策交換意見。

隨後，青年訪問團拜會國民民主黨，針對少子化、居住政策、SMR小型核電及國內移轉投票制度等議題交換經驗。國民民主黨眾議員奧村祥大指出，該黨的核心主張之一為「不是對決，是解決」，在野黨除了批判更能在國會發揮能量，也跟民眾黨「理性、務實、科學」的路線高度契合。

民眾黨表示，國民民主黨經營YouTube官方頻道，訂閱數超過日本其他兩大政黨，其自製節目讓黃國昌眼睛為之一亮，「他們也有自己的新聞帶狀節目，而且議員親自站在第一線，跟選民報告在國會做了哪些事情。」

黃國昌笑說，看到專業的攝影棚與節目品質，讓他立刻興起「去現場取經」的念頭，雙方也相約未來安排民眾黨直播團隊赴日交流。

隨後，青年訪問團拜會參政黨，黃國昌表示，民眾黨與參政黨同樣在年輕世代擁有高度支持，兩黨面臨的共同課題是「如何把網路聲量轉換成實體選票」。參政黨眾議員神谷宗幣說，該黨在全國280多個選舉區成立地方黨支部，即使當地沒有選舉，也固定與選民交流，因為再強的網路支持，如果沒有地方組織，也都無法真正落地。

民眾黨指出，雙方針對新興政黨在街頭宣講、主流媒體壓力、社群經營等經驗進行交流，也都認同唯有透明、直接、持續與人民對話，政策理念才能被理解與支持。此外，參政黨恰巧會在東京舉辦街頭演講活動，黃國昌也主動帶領訪團前往觀摩，實地觀察台日街頭運動的差異。

最後，青年訪問團拜會日本維新會，維新會眾議員馬場伸幸想起民眾黨前主席柯文哲，特別詢問身體健康是否一切安好，展現兩黨友好情誼。馬場伸幸也分享聯合執政經驗，維新會與自民黨簽署協議涵蓋48項改革課題，聯合政府不是政治交換，而是共同承擔國家的責任。

黃國昌表示，日本維新會的改革精神與民眾黨理念高度一致，維新會能夠在日本競爭激烈的政治環境成為關鍵力量，為民眾黨聯合政府的理念提供珍貴借鏡，雙方青年也就人口高齡化、地方發展、國家安全等議題交換觀察與挑戰，期待未來能夠持續交流。

民眾黨主席黃國昌率團拜會日本維新會。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌率團拜會日本維新會。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌率團拜會日本參政黨，實地觀察該黨參議員進行街頭宣講。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌率團拜會日本參政黨，實地觀察該黨參議員進行街頭宣講。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌率團拜會國民民主黨。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌率團拜會國民民主黨。圖／台灣民眾黨提供

