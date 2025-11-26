立院黨團協商堰塞湖特別預算達共識 傅崐萁：社福及補助大幅調升

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情仍處於災後復原階段，亟待資源挹注，立法院黨團協商今通過馬太鞍溪堰塞湖特別預算案。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，待該預算三讀後，行政院三周內會到花蓮縣光復鄉說明，災區的社福及補助將大幅調升，也將補助災民受損汽車50萬元、機車5萬元、溫網室等生財器具補助八成等。

立法院黨團協商今天研商「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。傅崐萁表示，災後復原階段，居民最需要的就是重建的幫忙，請大家本於對丹娜絲颱風當時朝野沒有異議的同理心來推動該預算案；民進黨立法院黨團柯建銘也說，大家期盼盡速完成相關提案。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷認為，兩個月內應請行政院長卓榮泰專案報告，政府要快速建置重建計畫，並尊重部落共識。原住民立委高金素梅、鄭天財也都說，相關措施要符合原住民基本法，並尊重部落。

傅崐萁說明，「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」已於11月11日經總統公布施行，政府編列300億元預算，原本實際用於花蓮災民僅佔6％，在花蓮縣政府及他爭取下，立法院長韓國瑜今天邀集三黨及各部會協商，要求增列的所有補助經費，全數無異議通過。該預算案下周二當天三讀後，行政院將於三周內到光復災區舉行說明會，向全體居民詳細報告重建特別預算各項補助辦法。

傅崐萁指出，該預算案實際幫助民眾項目包含，災民汽車補助50萬、機車補助5萬，榮民總醫院鳳林、玉里分院補足醫護人力，災民６年期的健檢全額補助，萬榮、鳳林及農民團體受災農田也納入整復範圍，溫網室等生財器具補助八成費用，原鄉教會寺廟、部落重建經費增加1.8億元，受災戶不受一人一戶之限制給予每戶受災補助2萬元，水利署研議增列11億元萬榮、鳳林清淤經費，衛福部增加補助受損社福及長照機構。