退撫基金績效差？施能傑直呼誤解：30年平均5.27%

第14屆考試院就職將滿一年，考試院長周弘憲今舉行媒體茶敘。銓敘部長施能傑也與會，他澄清外界認為退撫基金績效差真的是誤解，近5年投報率達9.36%，年改後退撫基金淨額增5千多億，昨開會已達1兆1600億左右。

周弘憲今舉行媒體茶敘，媒體多所關注年改議題。面對外界質疑退撫基金投報績效差，施能傑直言，這真的是誤解，退撫基金談的是中長期投資而要強調穩健，每年的投資效益會因為大環境影響，每個基金一定都會受到影響。

施能傑解釋，從退撫基金成立到今年為止，接近30年左右，平均投報率應是5.27%左右，但近5年的投報率是9.36%，意思是投報率比當初希望達成的目標高。年改前退撫基金淨額約5千多億，年改後，退撫基金淨額增加5千多億，昨天開監理會，已達到約1兆1600億左右。

施能傑說，因為年改，政府撥補很多挹注款進來，再加上投資報酬率高，母錢愈多，投資報酬率愈高，累積也愈快，淨值一定會繼續增加。年改真正最大問題是因制度設計問題，還是會用罄，制度一開始設計就是「不足額提撥」。

施能傑指出，我國制度設計是「確定給付制」，也就是已經計算退休時要給多少錢，照理說要給多少錢，就要按多少費率繳錢，才能支應。退休的人全都按照既定的公式領，但於在職期間，完全沒有按照該繳的費率繳費，中間產生差額。