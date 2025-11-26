批國民黨「誘導人喊統一」 何鷹鷺一身綠衣退黨：我不玩了
具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺日前遭黨紀處分，經申訴後暫緩處分，她今天以一身綠色上衣出席中常會，面對國民黨主席鄭麗文前來握手致意詢問，她回「變綠了」。何鷹鷺會後受訪時直呼國民黨玩文字遊戲，根本是「誘導我談統一」，這是騙大陸人又騙台灣人；講到最後她嗆「我不幹了，我退黨了，這個國民黨我不想玩了。」
何鷹鷺因拍促統短影音遭國民黨考紀會祭出黨紀開鍘，予以停職處分，而何不服處分申訴，中常會決議送回考紀會審議，申訴期間處分尚未生效。何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會，黨主席鄭麗文與中常委握手致意時問「怎麼今天穿這麼綠」，何鷹鷺則回「變綠了」，引發關注。
何鷹鷺今天於國民黨中常會後接受媒體聯訪時批評，鄭麗文選主席時說「我是中國人」，但沒說是中華人民共和國的中國人，還是中華民國的中國人，根本是「誘導我談統一」；她還批，國民黨副主席蕭旭岑去大陸對「中華人民共和國台灣地區」、「中華民國台灣地區」也沒闡明，沒有的話怎麼談？光說台灣地區是含糊不清，玩文字遊戲，有腦袋的都知道這樣玩下去是在玩火。
何鷹鷺質疑，鄭麗文講得中國人是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人？她被考紀會處分，選中央委員也不被提名，她到底是犯了多大錯誤？有違反法律或黨章？國民黨應表明立場，不要含糊其詞糊弄大家，騙台灣人又騙大陸人，到底要幹嘛？
何鷹鷺表示，她也希望賴清德總統跟中國談、求和平，這是賴總統做的事，國民黨是在幫賴總統、民進黨做事嗎？那這個黨是不是綠了？民進黨敢說敢做敢為，就是不支持統一，就是喜歡台獨，就闡明觀點，國民黨為何不敢？她最後說「我生氣了，我不想說了，我不幹了，我退黨了，這個國民黨我不想玩了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言