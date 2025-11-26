停砍公教年金…退撫基金「再」提前四年破產 考試院長：洞會變得更大

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
考試院長周弘憲。圖／考試院提供

在野陣營聯手停砍公教年金。考試院院長周弘憲26日表示，此舉等於是對年金改革踩剎車，不但退撫基金挹注款、投資收益都會減少，基金用罄時間還會再提前4年，「洞會變得更大」，無論對退休或者現職人員都不是好事。此外，國家各職類別退休制度潛藏債務仍高達20兆，財源從那裡來，各界應嚴肅面對，避免債留後代。

周弘憲上述提到停砍公教年金將使退撫基金「再」提前四年破產，係指在最新精算報告推估破產年限基礎上，再往前四年破產。換言之，停砍年金將使公務人員退撫基金估計提前至2041年、教育人員退撫基金提前至2038年破產。

銓敘部長施能傑補充說明，2023年7月新任公教人員已加入新的制度、以及過去以來不足額提撥，都已造成退撫基金提前破產。現在再加上停砍年金，就是財務洞更大。

考試院26日舉行周年媒體茶敘，周弘憲語重心長提到他對立法院審議中的公教退撫法草案的看法。他表示，國家面對高達20兆潛藏負債，應讓年改方案走完全程，不要再擴大基金赤字，並應透過院際合作解決各職業別基金的財務困境。

「如果沒有年改，退撫基金120年就會歸零。」周弘憲表示，退撫新制從民國84年起就沒有足額提撥，繳費和收益不足以支撐給付，至今基金已累積了2.96兆的潛藏債務，這是跨世代必須共同承擔的歷史共業。近年退撫基金財務改善，是年改帶來的成果，將節省經費挹注回基金，擴大了本金，配合投資績效提升賺了更多的收益。

周弘憲強調，即使推動年改，退撫基金仍會在20多年後用罄。如果立法院的修法通過，讓年改踩剎車，基金用罄時間還會再提前4年，無論對退休或者現職人員都不是好事。而擴大的資金缺口如果要求政府填補，因為缺乏預算法和財政紀律法規定的「彌補資金的來源」，以及財政收支劃分法規定的「相對收入來源」，又可能引發行政院提出違憲爭論。

最近朝野政黨都在修改勞工保險條例，確立政府的最後支付責任。周弘憲指出，這就是一個嚴肅的議題，就是政府解決軍公教勞農和國民年金的潛藏債務，每年究竟要花多少錢才夠？在不排擠其他支出的前提下，錢又該從哪裡來？如果沒有另覓財源，未來無論誰執政都會焦頭爛額，納稅人負擔也會非常沈重。他認為，應儘速展開院際合作，共同解決所有職業別的保險與退休基金財務困境。

周弘憲說，政府每年撥補公保、軍公教退撫，同時也在撥補勞保，已經很吃力，但國家的潛藏債務仍高達20兆。在還沒提出財務改善方案前，實不宜修法擴大支出，讓問題更難解決。

他強調，其實目前為止的年改所得調降，絕大多數來自社會不支持的18％優存；如果能讓年改方案繼續走，4年後所得替代率就不再下降，這段期間政府還會視物價指數來調高退休給付，足以讓公教退休人員有基本生活的保障，基金也不會提前見底，應是目前條件下的最佳作法。

周弘憲說，公務人員退休撫卹是考試院的憲法職權，他必須呼籲各界嚴肅看待退撫基金財務不永續的問題；而作為國家的政務人員，他也希望現在的決策不要擴大國家財政負擔，影響年輕世代的權益。

