退休基金財源何處覓？周弘憲：屬政院權責 考試院可盡量建議

第14屆考試院就職將滿一年，考試院長周弘憲今舉行媒體茶敘。周弘憲表示，面對退撫基金潛藏債務，沒有另覓財源，未來無論誰執政都會焦頭爛額。媒體追問考試院是否有盤點過合適財源，周弘憲說，財源部分屬行政院權責，考試院可以盡量建議；秘書長劉建忻表示，各職業別的年金財務狀況都有潛藏債務問題，樂見開始討論。

周弘憲今日在茶敘致詞表示，最近朝野政黨都在修改勞工保險條例，確立政府的最後支付責任，帶出嚴肅問題，政府解決軍公教勞農和國民年金的潛藏債務，每年究竟要花多少錢才夠？在不排擠其他支出的前提下，錢又該從哪裡來？如果沒有另覓財源，未來無論誰執政都會焦頭爛額，納稅人負擔也會非常沉重。應儘速展開院際合作，共同解決所有職業別的保險與退休基金財務困境。

詢及是否考慮找行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等進行院際協調，周弘憲說，院際合作就是希望各院都要尊重各院的職權，大家有事情可以盡量溝通，聽取各院看法。院際包括跟立院、立委溝通，也是屬於院際協調，是希望院際針對各職業類別退休基金財務問題盡量來（溝通）。

針對考試院是否有建議財源、立委王鴻薇曾建議可將一定比例證交稅作為勞保財源等，周弘憲說，財源部分屬於行政院權責，考試院可以盡量建議，希望各個職業類別退休基金，包括退撫基金，財源能夠永續。財稅問題屬於行政院權責，考試院不方便就這部分表示意見。

劉建忻表示，近期勞保條例被討論，勞保潛藏債務更高，財務狀況嚴峻，牽涉超過1千萬名勞工。一方面覺得這是好事，各個職業別的年金財務狀況都有潛藏債務問題，要面對這些潛藏債務如何解決，因此議題前一陣子較無討論，撥補相對於潛藏債務是非常不足以解決問題，每個基金都有破產或用罄時間，此議題也恐非考試院自己只談公教退撫就有辦法解決。

劉建忻表示，針對所有職業別（退休基金）潛藏債務議題，可能真的需要用跨院力量處理，有些國會議員或專家都有提到某種可能性，都是討論的開始，至於什麼稅、什麼模式較好，事涉行政院權責，不方便由考試院主張，但希望這個討論能被展開。