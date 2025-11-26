主管遭爆請技工準備早、午餐 疾管署重啟調查：無涉霸凌、不予懲處

有媒體爆料指衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任，讓技工替他料理早餐、午餐，遭基層員工向政風室檢舉。今下午疾管署舉行考績委員會進行充分討論，但參酌該技工陳述內容，及考量該事實發生原因、動機及影響程度後，由全體與會委員進行投票，表決結果為「不予懲處」。

今年7月簡姓主任被投訴，讓技工為其料理早、午餐一案，對於所涉行政管理爭議與是否涉及霸凌，疾管署啟動員工協助方案關懷機制，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。

疾管署長羅一鈞今天下午舉行記者會表示，經過他昨天親自前往花蓮，向該名技工了解實際工作情況。他同步公布該技工的音檔。

技工透過錄音檔表示，未有被霸凌情事，簡主任十分關心同仁，不曾以欺壓或以權勢強迫。疫情期間忙碌，因在專業上無法提供協助，主動協助熱便當，並非主管要求，所謂「備餐」僅限於將便利商店或外購的熟食，以微波爐或電熱器具簡單加熱，並無任何烹調。對於外界誤解主管一事，她感到抱歉，造成主管困擾。

疾管署副署長曾淑慧說明，會議中由人事單位與政風室提出調查報告，簡任也到場陳述意見，經充分討論後，以不記名方式投票，其中「不予懲處」10票、「申誡一次」3票、「申誡兩次」0票。

羅一鈞說，署內可能有一些職場文化跟外界觀感不符，本案將通案檢討，全面禁止主管指派同仁從事備餐相關行為，並了解是否有超過業務範文內事務。

羅一鈞表示，截至今天早上，問卷回收約8成，當中反映多為職場業務分配不均、冷氣開放條件嚴格等。雖問卷顯示滿意度有七成，但大家的意見都要尊重，因此將請曾淑慧前往東區管制中心，以一周的時間深入了解，簡姓主任將休假一周迴避。

疾管署指出，依據技工陳述，本事件無霸凌情事，但技工幫主管加熱微波食物，甚至切水果、將加熱後食物擺盤等，雖主動為之，難免易招致特權或討好長官疑慮，為端正風氣，疾管署將通案檢討，除了禁止主管指派同仁從事上述行為以外，也會與技工座談瞭解有無其他超出工作範圍的項目。

羅一鈞重申，疾管署維護友善健康職場環境立場，期使同仁能安心投入工作、溝通表達意見無礙，後續會加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，除預防事件發生、也會加強宣導相關申訴管道並確保管道之暢通。